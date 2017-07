Hatalmas baj van a készpénzzel, túlságosan imádjuk

Több mint 30 ezer európai vett részt a készpénzes fizetések limitjének szigorításáról szóló társadalmi egyeztetésen, a kérdőívet kitöltők 95 százaléka ellenezte, hogy uniós szinten csökkentsék a készpénzfizetés felső korlátját.

Hogyan profitálhatna Ön, a vállalkozása vagy szervezete abból, hogy uniós szinten korlátoznák a készpénzhasználatot?

A válaszadók 87 százaléka szerint készpénzzel fizetni egy fontos szabadságjog.

A gazdaságok "készpénzmentesítése" az egész világon forró téma, ugyanis hatalmas költséget spórolhatna meg az emberiség, ha a jóval hatékonyabb (a készpénzhez képest más kényelmetlenségekkel és korlátozásokkal járó) elektronikus fizetésre állnánk át.Az elektronikus fizetési módozatok előnyeit felismerve természetes módon is egyre többen fizetnek kártyával mobillal, átutalással stb., de a folyamat felgyorsítása érdekében sok kormány tesz lépéseket (az NGM és az MNB is ebbe az irányba mutató szabályozói lépéseket hoz). Nem véletlenül, a fizetések digitalizálása sokat javít az adóbeszedés hatékonyságán, nagy szerepe van a szürkegazdaság visszaszorításában. Csakhogy egy nagy gond van: Európában a lakosság ragaszkodik a készpénzhez.Feltették a következő kérdést is:A válaszadók 99,18 százaléka erre a kérdésre "nincs válasz" opciót adott meg, vagyis az összes konzultáló kevesebb mint egyetlen százaléka tudott bármilyen érvet felsorakoztatni a készpénztelenítés mellett.A fentieket árnyalhatja, hogy a válaszadók 37 százaléka német, 19 százaléka osztrák volt, és Japán után a fejlett gazdaságok közül ebben a két országban az egyik legnagyobb a készpénzhasználat. A németek készpénzimádatáról legutóbb itt írtunk. Az emberek legnagyobb baja a készpénztelenítéssel az, hogy a szabályozás ártana a magánélet és a személyes névtelenség védelmének.Az Európai Bizottság szerint meg nem az, de ez a javaslat egyébként is csak korlátozásról szól, nem pedig teljes tiltásról, így ez inkább részletkérdés.Az MNB számításai szerint Magyarországon a fizetési tranzakciók akkor lennének olcsóbbak elektronikusan, ha legalább 40 százalékuk így zajlana. Most olyan 20-25 százalék körülire becsülik az arányukat, tehát még van hova fejlődni. Összehasonlításképpen az ebből a szempontból mintaállamoknak tekinthető skandináv országokban 70-80, a briteknél kicsivel 50 százalék felett jár az elektronikus fizetések aránya a készpénzzel szemben.

Itthon a bankkártyás fizetés tűnik a készpénz legnagyobb kihívójának, de 2019- második felétől már az azonnali utalás és a remélhetőleg erre épülő új szolgáltatások is beszállnak majd a készpénz elleni harcba.

És bár nyilván a konzultációból levonható tanulságok érvényessége korlátozott (nem reprezentetív felmérés Európára valószínűleg semmilyen szempontból) azért az egy fontos tanulság, hogy nagyon sokan ragaszkodnak foggal-körömmel a készpénzhez. Kíváncsiak vagyunk, hogy olvasóink hogyan vélekednek erről.