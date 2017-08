Hatalmas bírságot osztottak ki a Magyarországon is terjedő átverésnek

OneLife Network LTD 2 millió euró,

One Network Services, 500 ezer euró,

Easy Life SRL 80 ezer euró

két olasz OneCoin értékesítési weblap tulajdonosa, 5 ezer euró.

A OneCoin egy szerte a világon MLM-formában értékesített állítólagos kriptopénz, melyet idén év elején egy újabb hullámban kezdtek el értékesíteni Magyarországon, ezért is írtunk erről összefoglaló cikket. Május végén az MNB és a Belügyminisztérium több szerve, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Főügyészség, a Legfőbb Ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Nyomozó Iroda, az Országos Rendőr-főkapitányság piacfelügyeleti munkacsoportja tartott megbeszélést a OneCoinról, erről és a munkacsoport álláspontjáról ebben a cikkünkben számoltunk be.A munkacsoport folyamatosan elemzi a szükséges/lehetséges lépéseket az ügy kapcsán.Olaszország versenyhatósága december végén ideiglenesen betiltotta a OneCoint értékesítő cég, a One Network Services Ltd. tevékenységeit Olaszországban. Az itt lefolytatott - több bejelentés miatt elindított - vizsgálat ugyanis kiderítette, hogy oktatási csomagok 140 eurós megvásárlásáért cserébe "jelentős pénzügyi hozamot kínáltak, két éven belül 2800 eurót".Ezután februárban véglegesen be is tiltották a OneCoin értékesítését, majd bejelentették, hogy mélyebb nyomozást indítanak az ügyben, amely végén 10 ezer és 5 millió euró közötti bírságot szabhatnak ki. Ez a nyomozás zárult le augusztus 10-én, a hatóság 2,59 millió eurós bírságot osztott ki a hálózatban részt vevő cégeknek, úgy mint:Az olasz hatóság szerint az oktatócsomagként való értékesítés valójában a befektetésbe való beszállásának a díja volt, és azt sem találták megalapozottnak, hogy egyáltalán tényleg egy kriptopénzbe tették-e a sémában résztvevők pénzét az oktatócsomag megvásárlása után. A hatóság is rögzítette, hogy csak úgy kaptak vissza ténylegesen pénzt a hálózatban részt vevők, ha új tagokat szerveztek be.A fentieken túl többek között Németország, India, Belize, Kína lépett a tettek mezejére OneCoin-ügyben, de figyelmeztetéseket adott már ki többek között például a brit és a belga pénzügyi felügyelet is. Kapcsolódó cikkeink: