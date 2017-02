Hét változás, ami totálisan felforgatja a jövő bankolását

1. Lassan mindenre van egy fintech cég, és van fintech cég is mindenre

A fintech cégek által kínált szolgáltatások és termékek köre elképesztő mértékben bővül. Az egykor 3 fő területtel (fizetési alkalmazások, hitelezés, nemzetközi pénzküldés) foglalkozó iparág mára több mint 30 területen tevékeny. A lakossági termékektől kezdve a vagyonkezelésen át a kkv-szektor kiszolgálásán át a biztosítási és befektetési banki tevékenységig mindenhol felbukkannak a fintechek.

Klikk a képre!

2. Változnak az üzleti modellek

3. Partnerségi kapcsolatok

4. Közeleg a konszolidáció

5. Nincs több lufi

Az 1 milliárd dollárnál értékesebbnek tartott 44 fintech céget elemezve a McKinsey arra jutott, hogy a cégek árazásának növekedése láthatólag lelassult: 2014-2015 között ezen cégek árazása 77 százalékkal nőtt, míg 2015-2016 között már csak 9 százalékkal.

6. Változnak a szabályok és a szabályozók is

7. Fintech ökoszisztémák

Ráadásul nem csak több területen aktívak, hanem a fintech cégek is kezdenek a bankokhoz hasonlóan univerzálissá válni. Jó példa erre a SoFi, vagyis Amerikában a második legnagyobb P2P hitelezőként számon tartott cég, amely eredetileg csak diákhitelek kiváltásával foglalkozott a platformján, mostanra viszont karrierépítési és networking szolgáltatást is nyújtanak.A fintech iparág az üzleti modellek területén is egyre diverzifikáltabbá vált, a földrajzi helyek, szegmensek és a technológiák mentén is nagyok a különbségek.Az egyik leggyakoribb modell, amikor egy speciális piaci igényre ráálló startupba kockázati tőkét vonnak be, és így tud növekedni . Ilyen például anevű online fizetésekkel foglalkozó amerikai fintech cég, amelyet 2011-ben alapítottak, és amely 300 millió dollárnyi kockázati tőkét szerzett. Ők voltak az egyik első olyan fintech startup, amely az online kereskedőknél való fizetés bevezetésével foglalkozott, drámaian csökkentve a folyamat hosszát. A tradicionális fizetési szereplőknél (kártyatársaság, bank) látott 5-7 nap helyett pár perc alatt elintézték, hogy a kereskedőknél lehessen fizetni.Egy másik gyakori modell, amikor egy technológiai óriás a pénzügyek területén terjeszkedik. Azvagyis az egyik legnagyobb e-kereskedelmi óriás is a pénzügyi szolgáltatások irányába mozdult el. Az Alipay fizetési szolgáltatásuk olyannyira sikeres lett, hogy az üzletágból az Alibaba kapcsolt vállalkozása lett. 2016-ban a banki licenccel is rendelkezőfizetési szolgáltatása, az Alipay már 800 millió regisztrált felhasználóval rendelkezett. Egy másik hasonló példa a legnagyobb kínai biztosítóé, abiztosítóé, amely 2012-ben indította el P2P online hitelezési platformját, a. A P2P üzletágat 2016-ban már közel 19 milliárd dollárra értékelték.Mindeközben a fintechek első úttörői is igyekeznek újragondolni az üzleti modelljüket, például ais a több lábon állás jegyében szélesíti a tevékenységi körét: az eredetileg csak online fizetésben utazó cég mára instant hitelkeret ad és olyan appot is fejleszt, ami mobilos helymeghatározással segít PayPal tárcát is elfogadó boltot keresni.Ahogy a fintechek szeretnének növekedni a bankok pedig digitalizálódni, a partnerségi kapcsolatok egyre gyakoribbak lesznek. Miközben a fintechek az ügyfeleknek jól használható, kényelmes szolgáltatásokat fejlesztenek, sokszor pont azért nem lesznek sikeresek, mert az ügyfelek megszerzéséhez viszont már nem értenek. Utóbbiban viszont a bankok jók, így egy jó partnerségi kapcsolat mindkét szereplőn túl az ügyfeleknek is pozitív változást hoz.2014-ben Brett King fintech guru cége, a mobilos pénzügyi appot fejlesztő Moven az ausztrál Westpac bankkal kötött pertnerségi kapcsolatot, a bank netes és mobilos felületét újították meg. A projekt nagyon jól sikerült, azóta több bankkal (például a kanadai TD Bankkal) is együtt dolgoznak.Ahogy a fintechipar éretté válik, nagy valószínűséggel eljön a konszolidáció ideje is, amikor a nagy szereplők elkezdik felvásárolni a korai fázisban lévő ígéretes fintech cégeket. Apéldául 2015-ben a nemzetközi átutalásokkal foglalkozó Xoomot vették meg 890 millió dollárért, aP2P hitelező cég pedig a 30 millió dollárért vette meg aszemélyes pénzügyi menedzsment alkalmazást fejlesztő céget.Ahogy a befektetők egyre óvatosabbá válnak a fintechekkel, úgy tűnnek el a túlárazott cégek.Mindez az Egyesült Államokban még látványosabb volt, itt 2014 és 2015 között 54 százalékkal nőtt a nagy fintechcégek értéke, 2015 és 2016 között viszont már 7 százalékkal csökkent.De nemcsak az értékelésben, a befektetések területén is normalizálódik a helyzet: egy tanulmány szerint a tavaly augusztusig megvizsgált 30 legnagyobb fintech kockázatitőke-befektetés fele már érett cégekhez áramlott. Vagyis a befektetők is egyre jobban a már kipróbált, jól működő üzleti modelleket keresik.Nem olyan nagy meglepetés, hogy egy új iparágnak új szabályozásra van szüksége, ugyanakkor ez is egy fontos jele annak, hogy már hivatalosan is külön iparágként kezelik a fintecheket. Sőt, számos országban külön foglalkoznak velük: sokszor tesztrendszereken, egyedi szinten vizsgálják meg, mit szabad nekik és hogyan, mielőtt élesben is kipróbálnák az ötletüket.A briteknél például a pénzügyi felügyelet (Financial Conduct Authority) a Project Innovate nevű programmal a startupoknak segít, hogyan tudnak a szabályoknak megfelelően működni. Nagy oktatási és közösségépítő rendezvényeket is tartanak, hogy elősegítsék a helyi fintech startupok fejlődését.Ahogy az iparág éretté válik, kialakulnak azok az ökoszisztémák, amelyekben a pénzügyi szolgáltatások csak egy szélesebb értelembe vett "digitális csomag" részei. Ezek az ökoszisztémák az ügyfelek igényeire épülnek, ilyenre jó példa a már említett kínaibiztosító online platformja. A biztosító a big data elemzési eljárás felhasználásával 2013 óta egy ügyfélszerzésre kialakított platformot működtet, amelynek lényege, hogy a társaság valamely szegmensében jelen lévő ügyfeleket egyetlen helyen szolgálják ki az összes termékükkel. A biztosító nagyot szakított ezzel az ötlettel, mivel 109 millió core ügyfelét sikerült erre a platformra terelnie 2013 óta, ahol az ügyfél a csoport bármelyik másik termékét is megveheti.