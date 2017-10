Hitel a fotelből? - Már ez is lehetséges Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 16-ai banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A Cofidis új megoldásával sikeres előzetes hitelkérelem esetén az igénylőA videós beazonosítással igényelhető összeg 100 000 - 4 000 000 Ft között mozog.Hasonló megoldás már eddig is elérhető volt a piacon, ezek jellemzője azonban, hogy csak az adott bank ügyfelei számára volt elérhető a szolgáltatás. Itt nagy könnyebbséget jelent, hogy az ügyfelet már eleve azonosították egyszer, vagyis "csak" a hitelbírálatot kellett digitális csatornára terelni. A Cofidis tehát abban hozott újdonságot, hogy új ügyfelek is otthonról intézhetik a teljes folyamatot.Egy másik hasonló megoldás - de nem hiteligénylésre - az MKB és a Gránit Bank videós azonosítása, amikor az új ügyfelek otthonról nyithatnak számlát videóchaten keresztül.A hiteligénylés menete a Cofidisnál a videós azonosítás használatával így néz ki:1. Online vagy telefonos előzetes hitelkérelem elvégzése.2. Sikeres elbírálás esetén, amikor minden szükséges dokumentum és információ rendelkezésre áll (telefonszám, e-mail cím, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély, lakcímkártya, szerződéscsomag, jövedelemigazolás, illetve egyéb beküldendő dokumentumok), a videós azonosítást az ügyfél kezdeményezheti a cég weboldalán hétköznapokon 8-20h között.3. Az indítást követően egy rövid regisztrációs adatlap kitöltése után a Cofidis ügyintézője fogadja a hívást. A beszélgetés során az alábbi főbb lépésekre lehet számítani:4.A videós beszélgetést követően lehetőség nyílik a hitelbírálathoz beküldendő dokumentumok online felöltésére.5. A dokumentumok beérkezését követően történik meg a végleges hitelbírálat.A Cofidis honlapján olvasható információk szerint az 5. pont azt jelenti, hogy a sikeres dokumentumfeltöltést követően az összes dokumentumot postai úton is vissza kell küldeni a pénzintézetek.