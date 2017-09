Itt az első kőkemény válasz a bankok ellen vezetett támadásra

A PSD2 részletszabályait kidolgozó Európai Bankhatóság főigazgatója, Farkas Ádám előadást és Q&A sessiont tart november 16-ai konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

10 ezer brit ügyféllel teszteli az HSBC azt a platformot, amelyen keresztül 21 másik bank (pl. Barclays, Santander, Lloyds) számlája is elérhetővé válik egyetlen képernyőn. A platform, amely egy mobilappon keresztül válik elérhetővé minden ügyfél számára jövő év elején, és nem csak folyószámlákat vezet majd össze, hanem hitelek, jelzáloghitelek és megtakarítások adatait is, ha azok a partnerbankok netbankjában is láthatóak.Az HSBC közlése szerint ez csak az első fícsör az új appban, egy sor másikat fognak béta-tesztelni a következő pár hónapban. Például nemsokára a felhasználók hozzáférést kapnak a "biztonsági egyenleg" fícsör azt mutatja meg, mennyi pénzt költhetnek még el a következő fizetésnapig, illetve a költéseket kategorizáló funkciót is kap az app. Az egyes tranzakciókhoz fotót, megjegyzést is lehet csatolni.A jövő januárban hatályba lépő PSD2, vagyis az unió új pénzforgalmi irányelve megnyitja a banki adatvagyont külsős szolgáltatók számára, praktikusan fintech cégek fizetési (PISP) és számlainformációs (AISP) szolgáltatásokat nyújthatnak majd szabályozott körülmények között. Azu HSBC mostani lépésével arra játszhat, hogy az ügyfeleket saját magánál tartsa egy jól brandelt appal, illetve akár új ügyfeleket szerezzen a megoldással ahelyett, hogy ügyfeleket veszítene a fintech cégek vagy másik bankok javára.Magyarországon éppen a napokban került a parlament elé a PSD2 szabályozás hazai jogrendbe emelését célzó törvényjavaslat, melyet Varga Mihály jegyez. Erről részletesebben itt írtunk.