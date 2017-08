Itt a következő izgalmas tech-kütyü, ami forradalmasítja a közlekedést

Az emberi pilóták beavatkozásának csökkentése kézzelfogható gazdasági előnyöket és a biztonság javulását jelentheti

-írják a UBS elemzői.A svájci szakemberek számítása szerint évente 35 milliárd dolláros nyereséget jelenthet a légitársaságoknak a technológia, elsősorban a költségek csökkenésének köszönhetően. Mind a személyzet kiképzésének, a repülőgépek fenntartásának, az üzemanyagnak a költségei és a biztosítási díjak is csökkenni fognak,A UBS elemzői arra számítanak, hogy az "önrepülő" technológia, ahol először a két pilóta száma lecsökken majd egyre, végül teljesen önállóvá válnak majd a gépek.Nem is kell sokat várni a technológia implementációjára, hiszen a repülőkön már most is számos funkcióért számítógépek felelnek, nem is beszélve a régóta létező robotpilótákról. A UBS elemzői úgy vélik,A Boeing egyébként júniusban jelentette be, hogy pilóta nélküli repülőket kezd el fejleszteni, az ennek eléréshez szükséges eszközöket előállító céget a múlt héten alapították meg.A projekt sikerességéhez persze az utasok bizalma is kell: a svájci elemzők 8000 ember körében végeztek el egy kutatást, amiből kiderült, hogyés mindössze 17%-uk mondta azt, hogy kapva-kapnának az alkalmon, hogy robotrepülőre üljenek.