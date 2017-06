Itt a magyar Pokemon GO, amivel kuponokra vadászhatsz

A kuponHUNTER a felhasználók számára kedvezményes vásárlási lehetőségeket ajánl az éppen körülöttük található üzletek és szolgáltatók kínálatából. Az alkalmazás térképes megjelenítéssel, kategóriákkal és szabadszavas kereséssel is támogatja, hogy a "vadász", azaz a felhasználó, és a "préda" azaz a kedvezmény kupon egymásra találjanak - írja közleményében a startup.Valóban van lehetőség a vadászatra, hiszen a legnagyobb, azaz legalább 50% kedvezményt kínáló kuponok csak úgy szerezhetőek meg, ha a felhasználó a térkép segítségével elmegy értük és "levadássza" azokat. Ezek a vadászható kuponok ingyenesek. A többi, bárhol és bármikor - akár épp a bolt előtt állva is - megvehető kuponért nagyjából egy eurónak megfelelő összeget kell fizetni, amelyért akár sok tíz eurónyi kedvezményt kaphatunk. A kuponok szabadon elajándékozhatóak, hiszen a beváltásukhoz nem kell más, mint az alkalmazáson keresztül kapott egyedi kód. kuponHUNTER -t kifejlesztő magyar tulajdonú startup cég hazai siker esetén európai piacra is továbblépne.