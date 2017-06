Két fontos változásnak örülhetsz hamarosan a bankkártyáknál

Az átutalások összegének GDP-hez viszonyított mutatójában már közel járunk az uniós átlaghoz: a magyar GDP 16,2-szer fordult meg az átutalási rendszerekben, az uniós átlag 17,6 volt 2015-ben ebben a mutatóban.

Az éves lakossági fogyasztáshoz mért elektronikus fizetések terén sokat javultunk, tavaly már 20,7 százalékon állt ez az arány Magyarországon, ugyanakkor az uniós átlag ennek közel másfélszerese (30,2%) volt 2015-ben.

A közüzemi és egyéb számlák elektronikus fizetésében (38,9%) viszont már nagy a lemaradásunk, de az utóbbi időben a Magyar Posta fejlesztései miatt ez is sokat javult, közelítünk az uniós átlaghoz (70%).

Közelítünk az uniós átlaghoz az elektronikus fizetésekben, de volna még hova fejlődni:

2016-ban a bankkártyás vásárlások terén átléptük a fél milliárd tranzakciót, a kártyás vásárlások száma közel negyedével nőtt, és a többi elektronikus fizetési módban is stabil növekedés figyelhető meg. A vásárlásokat tekintve havonta nagyjából 5 kártyás tranzakció hajtunk végre, és havi 1 készpénzfelvételünk van. Élen járunk Európában az érintéses fizetési technológia területén, a berendezések 76 százaléka alkalmas érintéses fizetési tranzakcióra, a vásárlások 56 százaléka, értékben 40 százaléka érintéses kártyával zajlik, amivel az EU-ban az első három ország között vagyunk.

Az ügyfelek számára fajlagosan csökkent a bankolás költsége. A bankok pénzforgalmi szolgáltatásokból származó díjbevétele tavaly 0,2 százalékkal nőtt, de közben a forgalom 12 százalékkal nőtt.

A kártyás visszaélések aránya továbbra is nagyon alacsony a forgalomhoz mérten, ráadásul az ügyfelekre hárított kár az összes kár 10 százaléka, vagyis a visszaélések terhét 90 százalékban a kibocsátók és elfogadók viselik.

Mit hoz a technlógiai fejlődés a pénzforglami szolgáltatóknak?

A fintech vállalatok meg fognak jelenni, ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy nem jönnek ide. Ma is sokan keresnek meg minket ezzel kapcsolatban, és a PSD2 életbe lépése után tervezik az indulást. Az már a bankokon múlik, és stratégiai döntés lesz, hogy versenytársként, ellenségként, vagy partnerként tekintenek rájuk.

Blockchain

Mi is úgy látjuk, hogy lehet ebben fantázia a pénzforgalom egyes szegmenseiben, mi is bekapcsolódtunk az R3 konzorcium munkájába, amely a technológia hatásait vizsgálja

Fontos, hogy a sajtóban megjelenő hírekkel ellentétben nincs visszaélés az érintéses kártyáknál. Utóbbit az MNB elkezdte mérni, de kiderült, hogy gyakorlatilag nem léteznek ilyen visszaélések. Erről mi legutóbb itt írtunk:Tavaly kis mértékben nőtt az üzemzavarok száma, a legtöbb incidens a netbankokhoz kapcsolódik, de a mobilbanki zavarok másodikként szerepelnek a listán, és a bankkártyáknál is jelentősebb számú üzemzavart találtak. Ahhoz képest, hogy a banki rendszerek mennyire komplexek, és mennyire integráltak egymáshoz, ezek az esetszámok alacsonynak nevezhetők - mondta el Bartha Lajos, az MNB Pénzügyi Infrastruktúrák igazgtója.A közelgő PSD2 egy technológia vezérelte irányelv, mellyel arra próbáltak reagálni a szabályozók, hogy megjelentek új pénzforgalmi szolgáltatók, és a hagyományos szektor sérelmezte, hogy az ügyfelek és közéjük beférkőztek idegen szereplők. De a szabályozó kétélű szabályozást alkotott: egyrészt szabályozza az új szereplőket, de megengedi nekik, hogy kapcsolódjanak a bankokhoz.Az ügyfeleket egyrészt biztonsági szabályokkal, másrészt új fogyasztóvédelmi szabályokkal védik, illetve sokkal erősebb ügyfélhitelesítési eljárásokat (KYC) kell bevezetni, és ennek bizony költségei lesznek - mutaott rá Bartha.- tett hozzá.A szabályozás technológiai kihívást is jelent, ezekre technológiai úton fel kell készülni, hiszen a banki rendszereknek továbbra is sértetlennek kell maradni az új szereplők ügyfelek és bankok közé ékelődése ellenére. Az ügyfelek szempontjából pozitív változásokra lehet számítani, a hagyományos és feltörekvő szektor között verseny alakul majd ki, ami jobb szolgáltatási színvonalat hoz létre.Ezután a bank "futhat a pénze után", vagyis neki van 1-3 hónapja arra, hogy bizonyítsa, az ügyfél részt vett a visszaélésben. Csak abban az esetben van ennek a szabálynak felfüggesztési lehetősége, ha feljelentést tesz az MNB-nél a bank.Az MNB megvizsgálta azt is, hogy az alternatív technológiák - mint a blockchain - vajon leváltják-e a pénzügyi infrastruktúrákat? Az MNB álláspontja, hogy ennek sok korlátja van. Kimondottan Bitcoin jellegű megoldások elterjedése nem várható a pénzforgalomban, de a mögöttes technológia érdekes lehet.- mondta Bartha Lajos.Az elmúlt pár hónapban sok szó volt a kibervédelemről, zsarolóvírusokról, az MNB ezekre reagálva első lépésben az infrastruktúrák ellenállóképességét vizsgálja. Az MNB rést vesz egy EKB-s kiberbiztonsági munkacsoportban, első körben egy felmérést készítenek a magyarországi pénzforgalmi intézetekben, és egy tesztet is terveznek ezzel kapcsolatban.Az azonnali átutalás kapcsán gondot okozhat a tranzakciós illeték is, hiszen ma a kártyás tranzakciók emiatt eleve olcsóbbak, mint az átutalások. Bartha Lajos kérdésre válaszolva elmondta, hogy lehet erre megoldást találni az árazással, ha a jogszabály nem változik.