Kettészakadt a világ, Kína lett a legnagyobb fintech hatalom

A világon 2016-ben nagy átalakulások zajlottak a fintech szektorban, a helyi sajátosságoknak megfelelően a világ különböző részein teljesen más típusú szolgáltatók törtek előre. Kína egy hatalmas ugrással az első helyre lépett a fintech szektorba történő kockázatitőke-befektetésekben, míg az eddig egyeduralkodó Egyesült Államok a második helyre szorult.

A kínai méreteket jól szemlélteti, hogy az Ant Financial, Kína legnagyobb - banki licenccel is rendelkező - fintech cége 4,5 milliárd dolláros tőkeemelést hajtott végre, ami a valaha volt legnagyobb magántőke befektetésnek számít a szektorban. Igaz, a tőkeemelést nem kockázati tőkések hajtották végre, hanem a meglévő tulajdonosok, többek között néhányan Kína legnagyobb biztosítói közül, a China Post Group, a Primavera magántőke társaság és a China Developement Bank Capital.2016-ra vonatkozóan még csak harmadik negyedév végi adat áll rendelkezésre, de a szerzők becslése szerint a negyedik negyedévvel együtt összességében tovább nőtt a fintech befektetések mértéke a világon.

Változnak a súlypontok

az Ázsián kívüli országokban az insuretech szektor ment nagyot 2016-ban, az év első 9 hónapjában a kockázati tőke 41 százaléka ide áramlott,

mindeközben ugyanezen országokban a hitelezésben utazó fintechekbe csak a kockázati tőke alig több, mint negyede (28%) ment. Pedig 2015-ben még többek között az USA vezetésével törtek elő a személyek közötti hitelezést (P2P) lehetővé tevő platformok.

A visszaesés többek között a Lending Club, a világ egyik legnagyobb P2P hitelező cégének botránya, és az emiatt megrendült befektetői bizalom eredménye lehetett.

Mindeközben Ázsiával együtt már teljesen más a kép, a hitelezéssel foglalkozó fintechek így már a kockázati tőke 60 százalékát vitték el.

A tavalyi összképhez képest sokat változott a helyzet:

Azért a Citi által megkérdezett fintech vezetők szerint egyáltalán nem kell temetni a P2P hitelezési platformokat, ők még most is nagy növekedés előtt állnak. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a fejlődő országokban, Kínában robbanásszerűen terjednek. Ugyanis míg az Egyesült Államokban elsősorban a diákhitelek és drága hitelkártya tartozások kiváltására álltak rá ezek a platformok, addig Kínában a kisvállalkozások és az "alulbankolt" rétegek, akiket a hagyományos pénzintézetek nem tartanak elég nyereséges ügyfélnek, vesznek fel hitelt a P2P hitelezési platformokon.

Kína azzal egy időben nőtte ki magát "mobilnet alapú gazdasággá", amikor a középső társadalmi réteg (a 9-16 ezer dolláros bevételű háztartások) nagyot hízott: a 2002-es 7 százalékról 2012-re már a társadalom 54 százalékát ők tették ki. A két fejlemény és a kínai e-kereskedelem hatalmas boomja eredményezte azt, hogy a felkészületlen hagyományos bankok lemaradtak az ő kiszolgálásukban.

Európa lemarad

A GDP arányában Európa kockázatitőke-befektetései az Ázsiai arány harmadára, az Egyesült Államokhoz képest hetedére tehető.

A nagy trendekből Európa vegyesen veszi ki a részét, egy-egy sikeres fintech cég képes innen is világkörüli sikereket elérni (pl. Transferwise), de a globális kockázatitőke-befektetések csupán 10 százaléka áramlik itt a szektorba, és a tavalyi legnagyobb kockázatitőke-befektetés is 50 millió dollár alatti volt (Finanzcheck).A szerzők szerint ez többek között azért alakult így, mert Európában nincsenek világszinten is nagynak számító technológiai cégek, akik a kisebb cégek felnevelésében segítenének. Jelenleg az első 10-ből 7 amerikai, kettő kínai és egy dél-koreai. És Európa öreg is: a 10 legnagyobb európai cég átlagosan több mint 200 éves, míg a legnagyobb amerikai cégeket pár évtizede alapították, a kínaiak pedig még ennél is fiatalabbak. Mindemellett kézenfekvő ok lehet még, hogy Európa sok kisebb piacán nyilván nehezebben boldogulnak a fintech cégek, mint Amerika vagy Kína egységes piacán.

Jönnek a fiókbezárások és elbocsátások

A kereskedelmi bankok Európában és az Egyesült Államokban fordulóponthoz érkeztek a fiókhálózatok méreténél. Miközben a skandináv országokban egyedül 2015-ben 14 százalékkal csökkent a bankfiókok száma, addig az euróövezetben csak átlagosan 2 százalékkal, sőt, az Egyesült Államokban egyenesen nőtt a fiókok száma.

2025-re a szerzők becslése szerint az USA-ban harmadával, Európában 45, a sakndináv országokban 50 százalékkal csökkenhet a bankfiókok száma a korábbi csúcsokhoz képest.

Ugyanakkor a tanulmány szerzői szerint a mobilinternet terjedésével, a fintech cégek jelentette verseny miatt és a feszes gazdasági környezetben az amerikai bankok is fiókbezárásokra kényszerülnek hamarosan. Az egyes piacokon alapvetően két tényező befolyásolja a bankok mozgásterét a fiókoknál: hogy digitálisan mennyire érett a társadalom, és a munkajogi szabályok mennyire merevek, de összességében