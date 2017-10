Kiderült, melyik ország rejtegeti Észak-Korea félelmetes hackereit

Hasonlóan más tanulmányokhoz, a Recorded Future elemzése is arra a következetésre jutott, hogy Észak-Korea hackerei valószínűleg nem a rossz informatikai infrastruktúrával rendelkező anyaországukból dolgoznak, hanem külföldről. A jelentés megnevezett több országot is, ahol dolgozhatnak észak-koreai hackerek, ilyen többek közt India, Malajzia, Új-Zéland, Nepál, Kenya, Mozambik és Indonézia is.Közben egyébként az áprilistól júliusig tartó adatok vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságból szinte semmilyen hackertevékenység nem származik.A KNDK-hoz köthető hackertámadások döntő többségét, mintegy ötödét a jelentés szerint Indiából bonyolítják le, úgy fogalmaznak, hogy "világos, hogy széleskörű virtuális jelenléte van" a dzsucseista rezsim embereinek az országban.Nem kizárt a jelentés szerint, hogy az indiai kormány tudtával vannak jelen az országban észak-koreai ügynökök, mivel szerintük az indiai kormány egyre inkább igyekszik kereskedelmi és diplomatikus kapcsolatait elmélyíteni az elszigetelt országgal. Mintegy hét indiai egyetemen tanulnak észak-koreai diákok és több indiai kutatási, illetve állami céggel is együttműködhetnek.Két éve egy észak-koreai disszidens részletesen elmagyarázta, hogy dolgoznak a dzsucseista rezsim kiberkatonái. A "121-es hivatal" akkor egy kínai városban működött, nappal dolgozni jártak többnyire irodai munkákat végezve (volt, aki vezető beosztásban), szabadidejükben pedig kibertámadásokat hajtottak végre a Kimdzsong-rezsim megbízásából.Könnyen lehet egyébként, hogy a világ egyik legveszélyesebb hackercsoportja, a Lazarus központját fedezték fel, a hackercsoport is Észak-Korea megbízásában áll. Áprilisban a Kaspersky Lab közvetlen összefüggést fedezett fel köztük és a KNDK közt, erről itt írtunk: