Kína saját Bitcoint fejleszt

A kínai digitális pénz, a ChinaCoin vagy digitális renminbi a kínai jegybank és több magáncég közös fejlesztése. A kínai felügyelet az új pénztől azt várja, hogy átláthatóbb és jobban szabályozható lesz a kínai bankrendszer és tőkepiac.Az elmúlt hónapokban több kínai bank (Shenzenben és Guiyangban) elkezdte tesztelni az új digitális renminbit az ország bankközi kötvénypiacának elszámolási és klíring rendszerében. Igaz, a jegybankelnök Zhou Xiaochuan szerint legalább 10 évbe telik, mire teljesen átállnak az új digitális pénz használatára.Az új pénz a monetáris eszközök hatékonyságát növeli, jobban átláthatják a döntéseik eredményét, illetve a pénzmosást is akadályozza. A jegybankelnök rámutatott, hogy a digitális renminbi a Bitcoin működését biztosító technológiának, a blockchainnek több elemét is felhasználja, de nem egyezik meg vele.Az új renminbi ugyanazokat a kriptográfiai eljárásokat használja a tranzakciók hitelesítéséhez, ugyanakkor ez nem egy nyílt, hanem egy zárt rendszer lesz, ahol csak az engedéllyel rendelkezők indíthatnak tranzakciókat. Illetve az új rendszer a jegybank felügyelete alá kerül, a Bitcoinnál pedig pont ennek az elkerülése volt a kriptopénz megalkotóinak célja.Nem a kínai jegybank az egyetlen, amely a Bitcoin technológiáját felhasználva jegybanki kriptopénzzel kísérletezik, a brit és a kanadai jegybank szintén hasonló kísérleteket végez.Kínában egyébként egyre többet foglalkoznak a szabályozók a Bitcoinnal, mivel a világ Bitcoin forgalmának most már túlnyomó része, a bányászati kapacitásnak pedig durván fele Kínában van. Ennek oka sokak szerint az, hogy a kínai tőkekorlátozásokat a kriptopénzzel kerülik meg, illetve sok a bizonytalanság a kínai gazdaságban, ezért értéktárolónak sem utolsó eszköz a Bitcoin.A kínai jegybank több vizsgálatot folytatott az ország legnagyobb Bitcoin tőzsdéinél, illetve egy megbeszélést is tartottak velük. Utóbbira állítólag azért került sor, mert Kína tart attól, hogy a Bitcoinon keresztül sérülnek a tőkekorlátozási törekvéseik, a és emiatt gyengül a jüan (és persze a jegybanki intervenció miatt folyamatosan csökken a kínai devizatartalék).

A kínai szabályozói cunami azonban úgy tűnik, egyelőre véget ért, Amerikában pedig a Winklevoss-testvérek Bitcoin ETF-je kaphat hamarosan engedélyt, ez segíthette február 24-én új történelmi csúcsra a Bitcoint.