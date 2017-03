Kiszivárgott 1,37 milliárd e-mail-cím, a tiéd is köztük lehet

vagy te is érintett vagy, vagy valamelyik ismerősöd az.

A MacKeeper IT-biztonsági cég kutatója, Chris Vickery múlt héten figyelmeztetett, hogy hamarosan egy 1,4 milliárd embert érintő sztorival fognak előrukkolni, és ez azóta meg is történt. Mint kiderült, a River City Media spamtársaság adatbázisa szivárgott ki egy rosszul tárolt biztonsági mentés miatt, amelyet semmilyen jelszó nem védett.A marketing cég mögé bújtatott, valójában jól ismert spamtársaság teljes adatbázisa kikerült a netre, ami hatalmas biztonsági kockázatot jelent. Az e-mail címlistához sokszor neveket, fizikai címeket, ip-címeket is rögzítettek, vagyis az illetéktelenek az adatbázist nemcsak adathalász támadásokra, hanem szofisztikáltabb támadások előkészítésére (social engineering) is használhatják.Az RCM, amely nem mellesleg a világ egyik legnagyobb spamtársasága (volt), különböző trükkökkel gyűjtötte be a címeket ajándékokat, ingyenes szolgáltatásokat ígérve. A társaság naponta több mint egy milliárd e-mailt küldött ki a kutatók szerint.Az ügyet felgöngyölítő kutató, Chris Vickery szerint:Egyébként épp tegnap írtunk arról, hogy majdnem minden nagy adatlopással végződő hackertámadás azzal kezdődik, hogy először embereket vernek át. És ebben az egyik legalapvetőbb eszköz a hackerek kezében a hamis személyazonosság. Ez elég ijesztő, mert most valószínűleg jó sok ilyen támadáshoz szerezhettek alapot.