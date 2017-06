Kőkorszaki PC-ket találtak a magyar kisvállalatoknál

Jól érzékelteti a helyzetet az eszközpark elavultsága: a magyar cégek harmada 5 évnél idősebb informatikai eszközökkel dolgozik, de uniós szinten sem sokkal jobb ez az arány. Az IT support tekintetében is rosszul állunk a régióban, a magyar KKV-k jelentős részének nincs rendszergazdája vagy külső informatikai szakértője.

Meglehetősen rosszul állnak az európai KKV-k az informatikai rendszerek fejlesztésében. Mivel 100-ból 85 munkavállaló náluk dolgozik, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az európai foglalkoztatottak több mint négyötödének nem elég hatékony és biztonságos az informatikai háttere. Ez érvényes a magyarországi kis- és középvállalatokra is, miközben a digitalizáció egyre nagyobb erőfeszítéseket kíván meg tőlük - derül ki a Microsoft friss reprezentatív kutatásából.A helyzet nem csak azért ad okot aggodalomra, mert 2018 májusában életbe lép az ún. GDPR, egy mindenkire kötelező uniós adatvédelmi rendelet, ami előírja a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végző cégek (beleértve a legkisebbeket is) számára, hogy digitálisan kel biztosítaniuk az adatkezelési eljárásokat. Ezzel együtt a digitalizációtól a cégek leginkább időspórolást és rugalmasabb ügymenetet várnak, a magyar vállaltok fele papírmunkát szeretne spórolni a digitális átállással.Bizakodásra ad okot, hogy a felmérés szerint az európai cégek 35%-a szeretne többet fordítani a digitális átállásra, a magyar cégeknél ez az arány 45%. A régióban ezzel kissé le vagyunk maradva: Romániához (55%) és Lengyelországhoz (50%) képest.A kutatást bemutató csütörtöki sajtótájékoztatónelmondta, hogy a helyzetet különösen nehezíti, hogy 15 ezer szakember hiányzik ma Magyarországon az IT-szektorból. Ugyanakkor az informatikai beruházások teljes költségmutatója folyamatosan csökken, és minden eddiginél gyorsabb az átállás az új rendszerekre, például a felhőtechnológiáknak köszönhetően. Egy vállalat havi néhány ezer forintért már stabil IT-védelmet tud kialakítani, ami például a zsarolóvírusokkal szemben is biztonságot jelent. Sok szolgáltatás már havidíjas előfizetéssel is elérhető a vállalatok számára, ez egyébként egyre népszerűbb az éves előfizetésekkel szemben.