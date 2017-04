Komplett iszlám bankrendszer épül Londonban

Az iszlám jogrend, vagyis a saría elvei tiltják a kamat elfogadását és a kamat fizetését, illetve a Koránnal ellentétes iparágak, mint például a szerencsejáték vagy a sertésfeldolgozás finanszírozását.

A Yielders egy olyan iszlám fintech cég, amely akár már 100 fonttól ingatlanpiaci befektetést kínál kisbefektetőknek. Ez első olyan iszlám fintech, amely megszerezte a brit pénzügyi felügyelet (FCA) működési engedélyét, és ezzel együtt a saríának megfelelően működik. Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Islamic Finance Council engedélyét is meg kellett szerezniük.A briteknek a Brexit miatt különösen fontos, hogy megerősítsék London pénzügyi és innovációs központ jellegét. London többek között emiatt igyekszik az iszlám bankolás központjaként is pozícionálni magát, még odáig is elmentek, hogyA Bank of England pedig éppen múlt héten közölte, hogy egy ais bevezetnének, amivel közel-keleti és délkelet-ázsiai bankokat csábítanának Londonba. Németországban 2015-ben nyílt meg Frankfurtban az első iszlám bank, a Kuveyt Turk.