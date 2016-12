Közeleg a nagy összeborulás a bankok és a fintechek között

A technológiai és a pénzügyi világ fejlődésének motorja ugyan a fejlett nyugat, de a fintech szolgáltatások pont azokban az országokban terjedtek el könnyebben és gyorsabban, ahol a hagyományos pénzügyi rendszer nem annyira fejlett, vagyis a feltörekvő országokban. A Capgemini tanulmányából kiderül, hogy Kína a legnagyobb fintech-mennyország, ahol az emberek 84,4 százaléka használ valamilyen fintech szolgáltatást. De nem sokkal marad le India a maga 76,9 százalékával, és az Egyesült Arab Emirátusok (UAE, 69,6%) sem. Ezt a jelenséget egyébként angolul csak úgy emlegetik, hogy "first the rest, then the West".

Az egyes pénzügyi területek közül a felmérés alapján a befektetésekben (44,8%) a legnagyobb az elterjedtsége a fintech szolgáltatásoknak, és ezután hajszállal lemaradva jönnek a fizetési tranzakciók (41,6%), majd a biztosítások (31,4%) és a banki szolgáltatások (29,4%). Az is érdekes, hogy a befektetések kezelésében az emberek 17,4 százaléka kizárólag nem-hagyományos szolgáltatót használ, ez az arány 13,8 százalék a biztosításoknál és a fizetési szegmensben.

Még megvan a hagyományos szereplők versenyelőnye

Országtól függetlenül a technológia iránt fogékonyak kétszer nagyobb arányban használnak fintech szolgáltatásokat, mint a magukat átlagos felhasználóknak vallók (67,3% vs. 3,6%). A különbség az Y-generáció és a többi generáció között is szembetűnő (61% vs. 49% az Y-generáció javára).A hagyományos szolgáltatók brandje, a beléjük vetett bizalom és a lojalitás még mindig versenyelőnyt jelent, a felmérésben résztvevők bő harmada (36,6%) bízik a bankjában, és csak kevesebb, mint negyede (23,6%) a fintech szolgáltatójában.

valami ehhez hasonló történt Kínában és Indiában is, ahol a technológiai mamutcégek vezettek be sorra fintech szolgáltatásokat, de az ígéretes modell még ezek az országokban is csak tesztelés alatt van.

a verseny a fintech cégek megjelenésével felerősödött, jóval magasabbra tették a lécet az egész iparág számára.

Ráadásul a fintech szolgáltatók általában egy niche piacot, csak az ellátási lánc egyetlen pici részletét célozzák meg, ahol viszont profinak számítanak. De éppen emiatt sokan vannak, akik a következő ugrást már nem képesek megtenni egyedül, mivel nem tudnak kellően nagy tömeget és elterjedtséget elérni. ellenben a nagy tech-óriások brandjén futva már lehet, hogy képesek lesznek,A megkérdezett iparági vezetők 43 százaléka szerint a fintechek komoly fenyegetést jelentenek a hagyományos szereplők számára, míg 22,4 százalékuk szerint önmagukban nem képesek a túlélésre. De egyvalamit biztosan megköszönhetünk a fintecheknek:A tanulmány szerint a fintechek és a bankok közeledésére lehet számítani. Majdnem ugyanannyi pénzintézet fogmint amennyi hagyományos szereplőlátja az innovatív szolgáltatások átvételét, illetvede többségük egyre kevesebb felvásárlást tervez.