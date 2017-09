Különös iparágak építik az alternatív pénzügyi világot

2016-ban az M-Pesa 6 milliárd tranzakciót bonyolított és 30 millió ügyfele volt 10 országban. Afrikában ma több mobilpénzes számlát használnak, mint amennyi hagyományos bankszámlát.

Délkelet-Ázsiában 640 millióan élnek, és egyre többen rendelkeznek internetkapcsolattal és mobiltelefonnal. A Grab, az egyik legnagyobb utazásmegosztó társaság Szingapúrban pedig nemrég jelentette be, hogy az appját már egymás közötti fizetésre is lehet használni. Az év végéig pedig az appban nyilvántartott egyenleggel több mint 100 étteremben és kiskereskedőnél lehet majd fizetni. Indonéziában például csak a lakosság 36 százaléka rendelkezik bankszámlával, kevesebb, mint 5 százalékuknak van hitelkártyája. A 200 ezer sofőrrel rendelkező utazásmegosztós app fizetésekre vagy a pénz tárolására is használható.A váltás radikálisnak tűnhet, de egyáltalán nem logikátlan. 2 milliárd ember nem fér hozzá a világon a hagyományos bankrendszerhez. A legtöbben a fejlődő országokban élnek, ahol a készpénz uralja a gazdaságot, a bankok pedig egyszerűen nem állnak szóba a túl kicsi keresettel rendelkezőkkel: nem adnak nekik hitelt, nem vezetnek nekik számlát. Az ezekben az országokban élő vállalkozók egy ugrással azonban nem a bankokhoz, hanem mindjárt az új pénzügyi rendszerbe csöppennek. A mobiltelefonok egy párhuzamos alternatív pénzügyi rendszert hoznak létre.Az első ország, ahol ez megtörtént, Kenya volt. Itt 2007-ben egy helyi telekomszolgáltató, a Safaricom bevezette az M-Pesát, vagyis azt a mobilegyenlegre történő fizetési szolgáltatást, amellyel egymás között fizethetnek az emberek. Gyakorlatilag egy olyan alternatív bankrendszert hoztak létre, amely az emberek butatelefonján is elfut.Kínában vezető e-kereskedlmi és közösségi média szolgáltatói vezetik a mobilfizetési forradalmat - az Alibaba és a WeChat olyan mobilfizetési platformot készítettek, hogy a készpénz magától tűnt el egy csomó helyen. 2016-ban Kínában 5,5 ezer milliárd dollárnyi online fizetést bonyolítottak. Indiában is nagyon gyorsan terjed az e-payment, a lakosság durván ötöde használ ilyen fizetési megoldásokat (pl. Paytm E-commerce).