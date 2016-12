Lebuktatták a világ eddigi legdurvább online hirdetéses csalását

A hamis megtekintések naponta (!) 3-5 millió dolláros (897-1495 millió forintos) bevételt szereztek a hackereknek, több hónapja folyhat a csalás.

Egy kiberbiztonsági cég, a White Ops "Methbotnak" nevezte el a hadműveletet, melynek keretein belül a digitális reklámpiac eddigi legnagyobb csalását leplezték le. Elmondásuk szerint a csalást Oroszországból működtetik; automata algoritmusokon keresztül, hamis megtekintéseket generálnak videó-hirdetéseknek, összesenMiközben az egész világ az orosz hackerek, az amerikai választásokba való vélt vagy valós beavatkozásán izgul, a White Ops vezetője egyértelműen kijelentette, hogy ezt a csalást nem a Kreml üzemeltette, hiába volt hatalmas és rendkívül szofisztikált. Szerintük valaki olyan működtette a csalást, aki "nagyon ért" az internetes reklámpiachoz.A rendszer annyira kifinomult volt, hogy a hagyományos észlelési módszerekkel nem is lehetett a csalást lebuktatni: például kamu webes forgalmat, kurzormozgást, sőt, még közösségi média-profilokat is programoztak a hackerek a bothálózatuknak. Proxyk segítségével pedig valódi IP-címeken keresztül futtatták le a megtekintéseket.Az egyetlen lehetséges hatékony fellépés a csalók ellen az lenne, ha a szolgáltatók blokkolnák az IP-címeket, amelyeket a hackerek használnak, viszont egyelőre a hirdető vállalatokat még csak nem is informálták a White Ops leleplezéséről. CNBC hozzáteszi, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják a felfedezés valódiságát és független forrásoknak (például az Egyesült Államok kormányához közelálló hírszerzési szerveknek) kell ezt kivizsgálniuk.