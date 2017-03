Levágták Észak-Koreát a világ pénzügyi rendszeréről

Észak-Korea hétfőn reggel elindított négy ballisztikus rakétát, amelyek Japán közelében csapódtak a tengerbe. A nyílt provokációra válaszul a Swift - ahogy az már más országok esetében is történt korábban - felfüggeszti szolgáltatását az észak-koreai bankokban.A Swift a bankok legnagyobb nemzetközi üzenetküldő rendszere, amin a nemzetközi tranzakciókat bonyolítják a pénzintézetek. Több, mint 11 ezer bank, brókerház és más intézmények használják a Swiftet. Ezért a lépés nagyjából azt jelenti, hogy Észak-Korea bankrendszere mostantól teljesen elszigetelten, csak az országon belül tud szolgáltatásokat nyújtani.A Swift közleményében azt írja, hogy a belga hatóságok most informálták őket az észak-koreai helyzetről, amelyről az ENSZ Biztonsági Tanácsa is tárgyal. A kapott információk alapján döntöttek az ENSZ által megnevezett észak-koreai bankoknak nyújtott szolgáltatások felfüggesztéséről.