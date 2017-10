Magyar egészségügyi sikersztori terjeszkedik külföldön

e-health és m-health

WIWE, a személyes EKG

Korábbi cikkünkben részletesen foglalkoztunk az egészségügyben zajló digitális forradalommal, mint akkor írtuk, a dolgok internetének (IoT) piacát egyenesen az e-health húzza majd, a globális e-health piac pedig 2022-re 308 milliárd dollárosra nőhet. A mobilos megoldások, a távorvoslás és -diagnosztika és a gyógyítási folyamat digitális nyomonkövetése jóval hatékonyabbá teheti az egészségügyet, míg az egyelőre futurisztikusnak tűnő robotsebészet illetve távsebészet és a mesterséges intelligencia a jövő egészségügyét alapozhatja meg.Az E-health megatrend egyik fontos eleme az M-Health. Ide tartoznak azok az újfajta egészségügyi eszközök, melyek okostelefonokon és ehhez kapcsolt eszközökön keresztül, szoftverrel kombinált megoldással segítenek az egészségügy bizonyos részterületein például a mérésben, az orvossal történő kapcsolattartásban vagy akár a mérési eredmények otthoni kiértékelésében. Fontos, hogy itt elsősorban nem az egyébként népszerű fitness appokra kell gondolni, hanem orvosi eszköz minőségű megoldásokra. Az egyik ígéretes magyar fejlesztésű eszközt, a WIWE-ot teszteltük.A WIWE egy névjegykártya méretű személyes EKG készülék, amely a mérési eredményeket is kiértékeli orvosi segítség nélkül. Az eszköz gyártója úgy fogalmaz, hogy ez egy "CE jelű egészségügyi termék egycsatornás, két elvezetéses mobil kardiológia, amely klinikai szintű kiértékelést végez az 1 perces mérés végére".Az eszköz használata egyszerű, az eszközhöz kapott részletes leírás nélkül is gyorsan és könnyen beüzemelhető minimális informatikai készséggel. Az app letöltése után egy gyorsan elvégezhető regisztráció, majd egy új profil kialakítása következik, illetve a mobil és a WIWE eszköz közötti bluetooth-kapcsolatot kell megteremteni. Ehhez egy gombot kell megnyomni a WIWE-on, majd indulhat is az első mérés.A méréshez bal és jobb kéz mutató- vagy hüvelykujjával kell megfogni a kis eszköz kijelölt pontjait, majd 10 másodperc múlva indul a mérés. A kb. egy perces mérés után nem sokkal megjelenik az eredmény a mobilappban, ahol a normális értékektől való eltérés mindjárt látható abból, hogy milyen színűek a részeredményeket jelző körök. Ha minden kör zöld színű, akkor minden rendben van, ha valamelyik kör sárga, akkor a mérési csoporton belül legalább egy érték kis eltérést mutat a normálistól, a piros pedig komoly eltérést mutat.

Részlet egy mérési eredményről.

Külföldi terjeszkedés

A kapott eredmények mélyebb értelmezéséhez orvosi diploma nem, de jó szövegértő képesség azért mindenképp kell. Viszont dicséretes, hogy a fejlesztői csapat igyekezett érthetően, de még mindig orvosszakmai szinten is helyt álló módon elmagyarázni, mit jelentenek az egyes mért értékek, és az eredményeket ábrákon is láthatjuk. A WIWE fejlesztése körülbelül 2 évet vett igénybe, az algoritmus hátteréhez szükséges kutatás Prof. Kozmann György és a Pannon Egyetem csapata részéről több évtizeden át zajlott.A kb. 100 ezer forintos eszközt több felhasználó kölönböző profilokkal használhatja, így akár egy család vagy pl. egy sportegyesület is rendszeres szűréseket tud végezni úgy, hogy az eredmények később időrendben visszanézhetők. A megelőzés és a szűrővizsgálatok azért fontosak, mert a stroke évi 50 ezer áldozatot követel Magyarországon, melyből 12 ezer halálos kimenetelű. Világviszonylatban ez a szám 15 millió, 5 milliós halálozási aránnyal. A hirtelen szívhalálnak hazánkban évente 25000 ember esik áldozatul, világszinten 7 millió. Ritmuszavarban a népesség legalább 3%-a érintett, és sokan nem is tudnak róla, pedig az esetekbőlA mérési eredmény pdf formában megosztható, szakorvos által is kiértékelhető. Az EKG-görbét utólag is végig lehet követni, ahol valamilyen eltérés látható a görbén, ott kis piros vonal jelzi azt. Az intelligens algoritmus pontossága egyébként 98.69%, azaz ekkora eséllyel határozzák meg a valóban beteg mintákat. Specificitás esetében 99,59%-ot értek el, mely azt jelenti, hogy ekkora pontossággal határozzák meg azokat a vizsgált személyeket, akik egészségesek, 10000 vizsgált minta alapján. A készülék a gyártó szerint a világon egyedülállóan képes a stroke és hirtelen szívmegállás kockázati értékelésére.Az engedélyeztetés során bevizsgálások sorozatán esett át a készülék, így szerezték meg a CE jelet a terméknek orvostechnikai eszköz kategóriában. Rádió laborban, EMC és TÜV vizsgálaton esett át a WIWE, így többek között gondoskodni kellett az elektromágneses zajszint limitről és a kettős védettségű áramköri leválasztási biztonságról is. Érdekesség, hogy ez utóbbi kivitelezésére a Facebookon találták meg a vállalkozót, ahol feltették a kérdést, hogy ki szeretne 1 millió forintot keresni, és két jelentkező cég is meg tudta oldani a problémát, így mindketten megkapták a díjat. Az esőállóság is egy elvárás volt, melynek szintén megfelel a WIWE.A WIWE-ot fejlesztő Sanatmetal együtt dolgozik orvosi egyetemekkel, az USA-ban többek között a Harvarddal, ahol a tervek szerint egy felhő rendszerbe kapcsolják be a WIWE-ot, hogy napokkal előre lássák kinél áll fenn pl. a szívinfarktus veszélye. Többek között a SOTE-n, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán is használják, emellett elérhető magánklinikákon, Apple boltokban, gyógyászati üzletekben, webáruházakban. Használják háziorvosok, és orvosi egyetemek kardiológia és belgyógyászati osztályai is. Idáig 20 országban kezdődött meg a készülék regisztrációja és forgalmazása. Nemrégiben kapták meg az ausztrál hatóság (TGA) engedélyét a forgalmazásra, és elindították az előrendelések kiszállítását, illetve az év végére várják az USA engedélyét.