Magyar mintára űzhetik el az Ubert a románok

A román kormány sürgősségi rendelettel szabályozná a személyszállítási piacot: büntetnék az Uberhez hasonló tevékenysé¬geket folytató társaságokat, és egyúttal törvényes működésre is köteleznék őket.Az erről szóló rendelettervezet már el is készült, értesülések szerint a román belügyminisztérium támogatja is ezt, már csak a fejlesztési tárca és a kormány jóváhagyására várnak - írja a VG.Ha a rendelettervezetet mégsem fogadják el, akkor a helyi személyszállítási cégeket tömörítő szervezet tiltakozási megmozdulásokat szervez. Az adócsalással is megvádolt Uber Romania tagadja, hogy így tennének, és szintén szeretné, ha a szolgáltatás törvényi hátterét megteremtenék Romániában. Eddig Indiából, Spanyolországból, Olaszországból és Magyarországról vonult ki az Uber szabályozói nyomásra.