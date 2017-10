Magyarország épp most játssza el nagy esélyét, vagy elsül a mesterterv?

A magyar bankok digitalizációjáról is szó lesz a Portfolio november 16-ai Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Miért fontos az ICT-szektor?

Az infokommunikációs és távközlés iparág a digitális gazdaság alapja, a vállalkozások K+F tevékenységének legnagyobb részétét, mintegy 23 százalékát az ICT-szektor adja az OECD országokban.

Az összes benyújtott szabadalom 37 százaléka ehhez az iparághoz köthető,

az OECD országokban 2015-ben az összes hozzáadott érték 4,5 százalékát az ICT-szektorban teremtették meg, ennek 80 százalékát az iparágon belül a szolgáltatási szektorban.

Az Egyesült Államokban a 2016-ban a kockázati tőke 70 százaléka az ICT-szektorba ment, hasonló szinten utoljára a 2000-es években, a Dotcomlufi kipukkadása előtti csúcson volt ez az arány.

Mi történik a szektorban?

Az OECD 2017-es Digital Economy Outlook tanulmányában részletesen foglalkozik a digitális gazdasággal, illetve az ennek alapját képező ICT-szektorral. Hogy miért fontos ennyire a szektor?Már cikkünk elején nyomatékosan kiemeljük: a nemzetközi összehasonlításhoz használható legfrissebb, de 2015-ös adatokat mutatjuk be a továbbiakban, tehát az elemzés összességében a két évvel ezelőtti állapotot mutatja.A távközlési infrastruktúra megfelelő fejlettsége nélkül haszontalanok az egyéb infokommunikációs eszközök és szolgáltatások, mert nem lesz, aki használja őket. Éppen ezért az OECD országokban fontos helyen van a fejlesztések között a szélessávú net és a mobilnet fejlesztése. Egyre több országban építenek ki optikai kábeles hálózatot, mely kifejezetten az olyan céges és kormányzati hálózatoknál fontos, amelyeknél nagy mennyiségű adat keletkezik, illetve amelyek nagy adatforgalmat bonyolítanak. Közben a háztartások egyre jobban átállnak a vezeték nélküli netkapcsolatra, így itt a mobilnet és a wifi hálózatok terjednek.Az 5G mobilhálózat fejlesztése pedig a gépek közötti nagy adatforgalmat szolgálhatja majd ki, így sokak szerint ez lesz a legfontosabb alapfeltétele az önvezető autók elterjedésének. A jelenté szerint 2020-ra ez a technológia is szélesebb körben lesz elérhető, jelenleg is több országban - például Magyarországon is - több kísérlet és teszt zajlik a technológiával. Éppen a napokban mutatta be az Ericsson és a Magyar Telekom az első 5G kapcsolatot Magyarországon, a mobilhálózati kapcsolat másodpercenként 22 gigabites (Gbps) letöltési sebességet ért el.Mivel az 5G technológia kisebb cellákat képes lefedni (egyelőre), ezért a tradicionális adó-vevő tornyokon túl a városi infrastruktúra részévé válnak majd a jeltovábbítók, például lámpaoszlopokon, közlekedési táblákon és épületeken tűnnek majd fel. Persze a technológia térhódítása hatalmas infrastrukturális beruházásokat követel majd meg.A 2008-as gazdasági válság után a többi szektorhoz hasonlóan az ICT iparág hozzáadott érték kibocsátása is visszaesett, az egyes alszektorok más-más utat jártak be azóta. 2008 és 2015 között a távközlési szektor 10, az elektronikai gyártó szektor 7 százalékot esett vissza, míg az IT szolgáltatási szektor 16, a szoftveripar kibocsátása 12 százalékot emelkedett.

A foglalkoztatásban nagyon hasonló trend rajzolódik ki: a prosperáló alszektorokban (szoftverfejlesztés, IT és egyéb infokommunikációs szolgáltatások) egyre több alkalmazottat foglalkoztatnak, míg a hanyatlókban (ICT gyártás és távközlés) leépítenek. Nem véletlen tehát, hogy ma már komoly, világszintű problémát okoz az informatikushiány, nagyon sok programozót, szoftverfejlesztőt foglalkoztatnak, 2008-hoz képest 2015 végén bő negyedével többet.

Magyarország helye a világon

az egyes országok teljes hozzáadott érték teremtéséhez viszonyítva Magyarországon kifejezetten magas az ICT-szektor hozzájárulása a teljes megteremtett hozzáadott értékhez, átlag feletti az OECD országokon belül. Olyan országokat előzünk meg ebben a mutatóban, mint az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Írország vagy éppen Hollandia.

A fent már felsorolt általános tényezőkön túl azért is nagyon fontos nekünk, hogyan teljesít a szektor, mert a gazdaságunk hatalmas kitettséggel rendelkezik itt:2015-ben az OECD országok teljes hozzáadott értékének 5,4 százalékát teremtette meg a szektor, de az egyes országok között nagy az eltérés: míg Koreában 10 százalék közeli ez az arány, a görögöknél vagy éppen a törököknél csak 3 százalék körül alakul, és az is elsősorban a távközlési szegmensben koncentrálódik. Érdemes még megemlíteni Észtországot, mely apró méretéhez viszonyítva digitális nagyhatalommá nőtte ki magát, erről részletesen itt írtunk.

Magyarországon arányaiban is sok munkavállalót foglakoztatnak az IT- és távközlési cégek, ebben már nem csak éppen, hanem jóval meghaladjuk az OECD átlagot. Utóbbi 3 százalék körül alakult 2015-ben, míg nálunk 3,7 százalékon állt ez a mutató.

Magyarországon az ICT-szektorban megteremtett hozzáadott érték 77 százalékát külföldi cégek állítják elő.

Digitális Magyarország

A szektor hozzáadott értékét nagyrészt nem magyar tulajdonú cégek állítják elő:Ehhez hasonlóan magas az aránya a külföldi cégeknek Észtországban, 62 százalék Lengyelországban, 50 százalék Ausztriában és Csehországban. A foglalkoztatottak aránya ehhez hasonlóan alakul a szektorban, de ennél az aránynál kicsivel alacsonyabb a külföldi cégek részesedése, Magyarországon például az előbb említett 77 százaléknyi hozzáadott értéket az ICT-munkaerő 59,5 százaléka állítja elő. Az eltérés oka, hogy a külföldi cégek Észtország és Finnország kivételével mindenhol produktívabbak, mint a helyi cégek.A fentieket látva nem véletlen tehát, hogy a magyar kormány is kiemelten foglalkozik az utóbbi pár évben a digitalizációval, a szélessávú netkapcsolat kiépítésével és a digitális kompetenciák fejlesztésével, a készpénzmentesítéssel, és igyekszik Magyarországra vonzani a külföldi működő tőkét az ágazatban. A zalaegerszegi önvezető autós tesztpálya építése, a Digitális Jólét Program első és második verziója is ebbe az irányba tereli a magyar gazdaságot.Ugyanakkor nálunk a digitális pálforduláshoz a netadó botránya vezetett, és közben azért ne felejtsük el azt sem, hogy a távközlési cégekre kivetett különadókat továbbra sem vezették ki, még mindig fizetik a közműadót és a távközlési adót. A nagy digitális terveink támogatása közepette érdemes lehet végiggondolni a kormányzati oldalon ezeknek a fokozatos kivezetését. Magyarország ipar 4.0-ás lehetőségeiről ebben az elemzésünkben írtunk korábban.