Magyarországon is nagy biznisz lehet a használat alapú biztosítás

A megfelelő adatok begyűjtése a biztosítási termékek pontosabb árazását és pozícionálását támogatja, a telematikai berendezés segítségével szerzett információk alapján a biztosítók nemcsak a szegmentációjukat javíthatják, ami hosszú távon a nyereségességet javíthatja. Meglátásunk szerint a legnagyobb kihívást jelenleg a telematikai berendezések által begyűjtött, hatalmas méretű adatmennyiség tárolása és az adatok harmadik félnek történő kiadása jelentheti

A használat alapú termékek a gépjármű-biztosítások jelenleg leggyorsabban növekvő szegmensét jelentik világszerte: egyes becslések szerint 2020-ra a telematikai típusú termékekből származó díjbevételek globálisan elérhetik az 50 milliárd dollárt, a szerződések száma pedig a 100 milliós darabszámot. Az elmúlt évek tendenciáját követő, globális díjbevétel növekedés túlnyomó részét a fejlődő régiók jelentős megerősödése, illetve a jelenleg is élenjáró Észak-Amerika és Európa piacai fogják leginkább kitenni.A használat alapú gépjármű biztosítási termékek elterjedésének és fejlesztésének ütemét jól mutatja, hogy míg 2013-ban 17 országban 155 aktív UBI termék volt elérhető, addig 2015 év végére már 34 országban 204 db használat alapú gépjármű-biztosítási terméket lehetett beazonosítani világszerte.- emelte ki Mérth Balázs, a Deloitte Zrt. pénzintézetekért felelős partnere.Az autókba épített telematikai berendezés a begyűjtött és elemzett adatoknak köszönhetően például különbséget tud tenni két, hasonló biztosítási csomaggal rendelkező vezető között: ha az egyik tizedannyi utat tesz meg, vagy kevésbé zsúfolt időszakban vezet, a biztosítónak lehetősége van a tapasztalati információk alapján a fennálló kockázatnak megfelelő árat meghatározni a biztosított számára.A kárrendezési folyamat technológia általi átalakulása ezen túl még további előnyökkel is járhat: a káresemény bekövetkeztét például a gyorsulási adatok (pl. gravitációs erő vagy fékerő) hirtelen változásából a berendezés azonnal képes jelezni, amire azonnal reakció adható a biztosító részéről (például SMS küldése az ügyfél számára az esetleges probléma megoldására, rendőrség értesítése a gépjármű ellopása esetén, segélyhívás indítása baleset esetén stb.) Ezáltal a kárbejelentési folyamat lerövidülhet, a biztosító kárrendezési folyamata pedig optimalizálhatóvá válik - arról nem is beszélve, hogy a gyorsabban továbbított segítségnyújtás sok esetben akár életeket is menthet.