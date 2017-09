Már Magyarországon is hódítanak az online hitelek

1. Az igénylő a netbankjában a kalkulátor segítségével megadja mekkora összeget, milyen futamidőre venne fel, illetve havi törlesztőrészlet alapján is kalkulálhat,

2. A hiteligénylésre való kattintás után a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelfelvétellel kapcsolatos tájékoztató anyagokat érdemes alaposan elolvasni, majd a szükséges nyilatkozatokat kell elfogadni.

3. Rögzíteni kell a személyes adatokat.

4. Rögzíteni kell a jövedelem összegét, valamint a banki adatokat (pl. fennálló hiteltartozást).

5. Ezután következik a hitelbírálat, és pozitív bírálat esetén az ajánlatot elfogadva következik a szerződés aláírása mobilaláírással (SMS-ben kapott kódszám beírásával).

6. A bank a megadott számlaszámra folyósítja a hitel összegét.

az igénylő milyen gyorsan rögzíti az adatokat, milyen gyorsan olvassa el a jogi dokumentumokat.

milyen napszakban indítja el az ügyfél a hiteligénylést; a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) hétköznapokon 7-21 óra között, hétvégén 8-20 óra között érhető el, így az éjszaka rögzített igényléseknél másnap reggel indítja csak el a bank a KHR-bírálatot.

A hétvégi bankszünnapon a Giro rendszer zárva tart, így az online személyi kölcsönök folyósítása munkanapokon 8-21 óra között lehetséges.

A banki digitalizáció, a "fintech forradalom" egyik leglátványosabb része az ügyfelek számára, hogy a bankolás egyszerűbbé válik, a szokásos tranzakciókat netbankon vagy mobilbankon keresztül intézhetjük. A fiókok szerepe átalakul, a rutin tranzakciók az online térbe kerülnek, mindeközben felértékelődik a fiókhálózatokban elérhető tanácsadói tevékenység.Magyarországon már olyan ügyeket is online intézhetünk, mint például a hitelfelvétel vagy éppen a számlanyitás. Az OTP példáján keresztül megnéztük, hogy néz ki egy online személyi hitel igénylésének folyamata:Az egyes folyamatlépések átfutási idejét nehéz megállapítani, mert azt nagyban befolyásolják a következők:Az OTP kérdésünkre elmondta, hogy a teljes folyamatra nézve, átlagban elmondható, hogyEgy év alatt a banknálA szolgáltatás egyébként jelenleg több mint hatszázezer, a bankhoz érkező állandó jövedelemmel, és internetbanki szerződéssel rendelkező ügyfélnek áll rendelkezésére.Idén a bank azt tapasztalta, hogy eltűnt az augusztust megelőző uborkaszezon, szinte egész nyáron kiegyenlített volt az érdeklődés a személyi kölcsönök iránt. Mint Veres Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója lapunknak elmondta, a "kedvezően alakuló piaci kamatok mellett az online igénylés lehetősége is szerepet játszott ebben, hiszen az igényléshez szükséges adatok megadása után online történik a hitelbírálat és a szerződéskötés is".