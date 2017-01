Már a KELER is a blockchainen pörög

Amikor sok-sok évvel ezelőtt csatlakoztam a KELER csapatához, az alapító elnök, Lantos Csaba azt mondta, hogy addig jó, amíg az emberek azt sem tudják, hogy létezünk, mert akkor rendben tesszük a dolgunkat. És valóban, a KELER Zrt, a központi értéktár és a KELER KSZF, az elszámolóház is úgynevezett piaci háttér-infrastruktúrák, de ez azért ma már nem ennyire egyszerű, a mi szolgáltatási körünk is egyre szélesebb és egyre több termékünk versenytermék. A tőkepiac mellett a KELER Csoport 2010 óta az energiapiacon is működik, ott nyilván nincs a kereskedésnek értékpapírlába, csak egy pénzlába van az eladott gáznak vagy áramnak, és ha ez teljesülésbe megy át, az a vezetéken történik.

Leegyszerűsítve és a lényeget összefoglalva: azért van szükség és igény a klíringházakra, mert a kereskedés anonim. Amikor beteszel egy ajánlatot egy kereskedési rendszerbe, nem tudod, hogy ki fogja leütni, így azt sem tudhatod, hogy milyen kockázatot futsz azon, hogy te teljesítesz, de vajon ő teljesíteni fog-e. A klíringház viszont akkor is teljesít, ha felé nem teljesítenek. Eladó lesz a vevő felé, vevő lesz az eladó felé. A központi értéktárakban pedig egyrészt a dematerializált értékpapírok keletkeztetése történik, másrészt a megkötött ügyleteknek a tényleges teljesítése, számlákon való rendezése zajlik.Ezeknek a piaci infrastruktúráknak a szerepe egyrészt a hatékonyság növelése, másrészt a minél biztonságosabb elszámolás biztosítása. Ez utóbbi különösen válsághelyzetekben értékelődik fel. Ha a 2008-as válságban nem működnek jól az elszámolóházak, központi értéktárak, akkor egy nagy szereplő bukása, mint ami a Lehman-nal történt, szinte dominószerűen borította volna be a piac nagy részét. Ezzel szemben a legnagyobb piacokon is sikerült a pozíciókat idővel lezárni, és végső soron nem keletkezett a tőzsdei ügyletek elszámolásából nagy bukta. Ez persze még inkább ráirányította a szabályozók figyelmét az infrastruktúrákra.2008-at követően valóságos szabályozói cunami indult el. Kereskedési szinten a MiFID, illetve immár a hamarosan hatályba lépő MiFID II, a klíring tevékenységre az EMIR, az értéktárak működésére pedig a CSDR jelent meg. Ezek alapján a klíringházakat és jövőre az értéktárakat is egész Európában újra kell engedélyeztetni pontosan azért, hogy még biztosabb lábakon álljon minden piacon ez a háttér-infrastruktúra. Lett még egy fontos eredménye a válságnak, mégpedig hogy a megkötött ügyletekről már gyűjtik az adatokat, és komoly elemzések zajlanak európai központokban, aminek a célja, hogy előre tudjanak jelezni egy kialakuló vagy eszkalálódó válsághelyzetet.Az elmúlt évek során az egyre kiteljesedő riportolási kötelezettségre egy komplett szolgáltatáscsomagot építettünk ki, mind a tőkepiaci, mind az energiapiaci ügyfeleink számára. A felénk bejelentett ügyleteket továbbítjuk a megfelelő hatóságok felé. Ezekkel a szolgáltatásainkkal már nem csupán a hazai piacon jelenünk meg, hanem kiléptünk a közép-kelet-európai régióba, illetve azon kívülre is. A következő években pedig aktívan építkezünk tovább ebbe az irányba.Most már jó pár éve látszik, hogy leáldozóban van annak a világnak, amiben a háttér-infrastruktúrák sokáig éltek úgy, hogy mindenki be volt zárva az országhatárain belülre. Ma már a szabályozás is abba az irányba hat, hogy megnyílnak a lehetőségek, amit lehet úgy is értékelni, hogy egy fenyegetettség, mert más is elviheti a piacodat, meg úgy is, hogy egy lehetőség. Mi mindezt lehetőségként fogjuk fel, ezért aktívan szeretnénk építeni a saját szolgáltatásainkat, illetve az ügyfélkörünket annak érdekében, hogy az országhatáron belül is, más, nem a tradicionális piacainkon vagy akár az országhatárokon kívül is tudjunk szolgáltatni. A mi tradicionális területünk a tőkepiac. Pár évvel ezelőtt mondtuk azt, hogy elkezdünk a gáz- és árampiacokra is belépni. Ebből néhány év alatt egy jelentős, a tőkepiaccal összemérhető üzletág vált. A víziónk az, hogy ezen az úton halad tovább a KELER, erről is szól a következő ötéves stratégiánk. A hazai piacaink elsődlegessége mellett tehát folyamatosan keressük a lehetőséget a régiós kitörésre. Erre jó példa az elmúlt év vége felé a román árutőzsdével kötött megállapodásunk, ami szerint várhatóan májustól a KELER KSZF fog klíring szolgáltatást nyújtani a piacon kereskedett termékek egy részére. Az ilyen és hasonló együttműködések révén válhat a KELER Csoport igazi régiós szereplővé.Nagyon fontos, hogy mindamellett, hogy keressük az új piacokat a határokon kívül is, azért a bázis mindig ez a piac lesz. A BÉT markáns növekedési stratégiát fogalmazott meg 2016 elején, és a mi feladatunk ennek maximális támogatása. Akár új fejlesztésekkel, új szolgáltatásokkal, akár egy-egy tőzsdei újítást támogató kedvezményes árazással.Alszámlán nyilván el lehet különíteni egy ügyfélnek vagy ügyfélcsoportnak az értékpapírjait, ez korábban, a brókerbotrány előtt is volt. Ez nem egy új szolgáltatása a KELER-nek. Az egy új szolgáltatás, amit a jegybank alakított ki, hogy minden szereplő - brókercég, bank - hónap végén lejelenti az állományát ügyfelenként, illetve kódot ad az adott ügyfélnek, hogy azon le tudja kérdezni a saját számlaállományát. Ez még önmagában kevés lenne az ellenőrzésre, de a felügyelet számára az egy kontrollszámot jelent, hogy a KELER is lejelenti, hogy az adott cégnek mennyi az összes állománya, és ha eltérés van, annak a felügyelet utána tud járni. Persze ez a rendszer is csak akkor tölti be igazán a szerepét, ha az ügyfelek valóban élnek a lehetőséggel és rendszeresen ellenőrzik a jegybank felé lejelentett értékpapír pozícióikat.A végéről kezdeném. Igen, a KELER most véglegesedő középtávú stratégiájának kifejezetten része a blockchain, vagy más néven osztott könyvelésen alapuló technológiában rejlő esetleges lehetőségeink feltérképezése, kihasználása. Mindez szerintem nagyon izgalmas, mert amikor először hallasz arról, hogy mi ez, akkor arra gondolsz, hogy a központi szereplők szerepe ellen hat. De pont azért kell megismerni, és nyitottan figyelni az új fintech lehetőségekre, hogy ne a fenyegetettséget, hanem a lehetőségeket lássuk meg bennük. Biztos, hogy nem arról van szó, hogy a teljes működésedet teszed blockchainre az elkövetkező években, de el lehet kezdeni keresni a felhasználási területeket. Akár egy pici, elszeparált funkcionalitást is ki lehet váltani ezzel a technológiával, majd összekapcsolni a tradicionális rendszered működésével, és aztán ezeket lehet tovább építeni. Vannak formálódó jó példák az energiaszektorban, értéktári szektorban és a tőzsdék körül is. Ezeket mi is figyeljük, általában a kiegészítő szolgáltatások felől lopja be magát a blockchain a piacra, de van ennek ellenpéldája is, az ausztrál klíringházat lehet itt felhozni, ahol a core rendszert cserélik. A következő évek megmutatják majd, hogy a blockchain technológia általában bizonyít, kiegészítő szolgáltatást mi is adhatunk, tervezhetünk, gondolkodhatunk benne.Nekem ebben az az érdekes, hogy relatíve mennyire gyorsan terjed és mennyire nagy szereplők foglalkoznak ezzel. Tehát nem az a helyzet, mint általában, hogy a kicsik, a mozgékonyak kezdik meglátni ezekben az új technológiákban a lehetőséget, és majd később a nagy behemótok. Nyilván ebben benne van a világnak, a technológiának a gyors fejlődése, de a nagy szereplők is hihetetlen energiákkal ugranak rá a blockchainre. Az elmúlt években a kicsi, mozgékony, okos cégek jöttek alulról, nem foglalkozott vele a hagyományos közvetítőrendszer, és egy idő után abban a helyzetben találták magukat, hogy bizonyos területeken már komoly lemaradásban vannak, labdába nem tudnak rúgni. Például az innovatív payment technológiák jól láthatóan annyira törnek előre, hogy most már az a kérdés, hogy a bank hogyan fog szövetséget kötni ezzel a technológiával, és melyik infrastruktúrán kit hogyan fognak kiszolgálni. A blockchain-nél most komolynak látszik a dolog, a legnagyobb szereplők hatalmas alapokat dobtak össze és fejlesztenek ilyen laborokban. Ezt már nem engedik ki a kicsi, okos, bütykölő startupoknak.Ezzel a kérdéskörrel idén egészen komolyan foglalkozunk. Eddig is ismertük az új innovatív technológiákat, de el kell jutnunk oda, hogy definiálunk olyan business case-eket, amelyeken elkezdünk dolgozni akár magunkban, akár más piaci szereplőkkel karöltve. Azt sem zárnám ki, hogy másokkal együtt, a hazai piacon is vannak olyan bankok, amelyek elkezdték megtalálni ebben a kisebb-nagyobb szereplőket, és aktív együttműködések alakulnak. Egy biztos: a KELER alapítása óta az egyik legizgalmasabb és legmozgalmasabb időszak következik.