Már tesztelik az e-receptet

A digitalizáció együttesen és az ágazati kapcsolatokon keresztül akár évi több százmilliárd forint összegű forrás felszabadítását teheti lehetővé az egészségügyi rendszer számára. A felszabaduló források az egészségmegőrzésre, a prevencióra, infrastruktúra fejlesztésére, illetve a humánerőforrás finanszírozására fordíthatók.

A gyógyszertárak szeptember elejétől csatlakozhatnak a rendszerhez, az éles indulás novemberben lesz. Ekkor már minden orvosnak és gyógyszerésznek alkalmaznia kell az e-receptet, be kell jelentkeznie annak rendszerébe - tudta meg Hankó Zoltántól, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnökétől a lap.Ahhoz, hogy mindez határidőre megkezdődhessen, többek között az orvosok vényfelíró programját is fejleszteni kell. A változás a betegek számára is jelenthet előnyöket. Például krónikus betegségek esetén a stabil fenntartó kezeléshez szükséges gyógyszereket egy felírás után két-három alkalommal is ki lehet váltani.Magyarországon az egészségügy helyzetén sokat segíthetne, ha a digitális megoldásokat alkalmazva csökkenhetne az amúgy is kevés orvosra háruló munkamennyiség, például az adminisztráció csökkentése vagy az ellátás felgyorsítása révén. Az e-recept is ezt a törekvést támogatja. Mint legutóbbi elemzésünkben is írtuk, Mácz Ákos, az IVSZ public affairs igazgatója szerint: