Megérkezett az Apple újabb nagy dobása a fizetésekben

Elindult az Apple személyek közötti (P2P) fizetési rendszerének béta tesztje, amit már az előző nagy frissítési csomaggal, az iOS 11-gyel vártak az iparági elemzők, de végül csak most futott be. Egyelőre csak azok az amerikai felhasználók próbálhatják ki a szolgáltatást, akik iOS 11,2 operációs rendszert, vagy ennél frissebbet használnak.Amikor két felhasználó közötti fizetés történik, akkor a pénz az Apple Walletbe érkezik, és azonnal felhasználható lesz. Az utalás közvetlenül a névjegyek közül is elindítható, illetve beszédhanggal a Siri segítségével is lehet fizetési tranzakciót vagy akár fizetési kérelmet indítani (amikor egy ismerősünktől kérünk pénzt, és a másik oldalon neki kell azt jóváhagynia).A mobilgyártó a Green Dot prepaid kártyás céggel kötött partnerséget, amely a Walletekbe integrálandó Apple Pay Cash kártyák kibocsátója. Az Apple az Amerikában legnépszerűbb Venmo, a második legnépszerűbb Square Cash illetve a banki hátterű Zelle személyek közötti fizetési szolgáltatás mellé száll versenybe. Bár az Apple eleve egy nagy és hűséges felhasználótábort ér el, fontos korlátja az új szolgáltatásnak, hogy csak az Apple készülékein lesz elérhető.