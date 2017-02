Megérkeztek a bankfiókok, ahol senki sem dolgozik

Sok más amerikai bankhoz hasonlóan a Bank of America is csökkentette fiókhálózata méretét az elmúlt években, így csökkentették a működési költségeket, újakat csak nagyon ritkán, stratégiailag fontos helyeken nyitottak. Az új fiókok tipikusan kisebbek, technológiailag fejlettebbek, és sokkal inkább termékek értékesítésével, mintsem az egyszerű tranzakciók lebonyolításával foglalkoznak.Az új, teljesen automatizált, alkalmazottak nélkül működő fiókok kb. negyedakkorák, mint a bank többi fiókja. Az ATM-ek mellett ezekben a fiókokban videóhíváson keresztül lehet ügyeket intézni, ilyenkor egy másik bankfiókban ülő, éppen szabad ügyintézőt kapcsolnak az ügyfélnek.A bank tervei szerint 50-60 új bankfiókot fognak nyitni a következő évben, de egyes piacokon fiókokat zárnak be, vagyis ennél kevesebbel nő a fiókhálózatuk - mondta el Dean Athanasia, a Bank of America lakossági üzletágának társ-vezetője egy keddi konferencián. Igaz, azt nem árulta el, hogy ezek között mennyi ilyen alkalmazott nélküli fiók lesz. 2016-ban a bank 31 új fiókot nyitott, a tavalyi negyedik negyedév végén 4579 fiókjuk működött, míg 2015 végén 4726, 2010 végén még 5900 fiókja volt a pénzintézetnek.