Megoldották az Apple-rejtélyt: ezért 9:41 mindig az idő az iPhone-képeken

Észrevetted már, hogy az Apple minden egyes termékfotóján ugyanaz az időpont szerepel? Legyen szó iPhone-ról, vagy iPadről, vagy egy Macről, az Apple honlapján mindegyikenvan. Nem titok, hogy az Apple mindig is kínosan ügyelt a részletekre, így nyilvánvaló, hogy az sem véletlen, hogy mindegyik terméken megegyezik az időpont. De miért pont 9:41?.

Forrás: Apple

A 9:41-es időpont mögött nem kell különösebben szofisztikált érveket keresni, inkább már hagyomány a cégnél, ami nem is annyira rejtélyes. Természetesen a cég ikonikus alapítójához, Steve Jobshoz kötődik.

Forrás: Apple

A legelső iPhone-t 2007. január 9-én mutatta be Steve Jobs San Fransiscóban, helyi idő szerint 9:42 perckor, így egy ideig 9:42-es időpont szerepelt az iPhone-reklámokban a termékeken. Ez a rendszer akkor szakadt meg, amikor Steve Jobs megmutatta az első iPadet a világnak.Erre 2010. január 27-én, percre pontosan 9:41-kor került sor és ennek megfelelően ez az időpont szerepelt a nagy eseményen is a hatalmas kijelzőre vetített termékfotókon. Nehogy véletlenül ne legyen szinkronban a kép az esemény időzítésével. Innentől kezdve pedig a 9:41 lett "az" időpont a honlapon található termékreklámokhoz is.

Forrás: Apple

Az Apple iOS operációs rendszerért felelős vezetője, Scott Forstall, aki annak idején részt vett az iPhone és az iPad megalkotásában, magyarázta el, hogy a termékbemutatókon a keynote előadások nagy körültekintéssel vannak időzítve és általában a 40. perc környékén rántják le a leplet az új termékről. A prezentációnak pedig szinkronban kell lennie a valósággal.Az Apple Watch kivétel ez alól, ezen 10:09-es időpont van. Ennek oka pedig az, hogy az óragyártók többsége 10:10 percre állítja a hirdetéseiben az órát, hogy egyik mutató se takarja el a márkanevet a számlapon.

Egy Rolex-óra, Forrás: Shutterstock

Az Apple azért választhatott egy egy perccel korábbi időpontot, mert így azt sugallja, hogy "előrébb jár", mint a többiek. Más vélemények szerint pedig azért, mert a 10:09 perc a hagyományos órákon szimmetrikusabb a mutatók állását tekintve.

Forrás: Apple