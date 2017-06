Merkel: lemaradhat Németország, nézzétek meg az észteket

A német gazdasági minisztérium Digitális csúcstalálkozó elnevezésű ludwighshafeni konferenciáján mondott beszédében kiemelte:annak belátásához, hogy Németország "nincs az élen" az elektronikus közigazgatás és a digitális állam kérdéseiben.A kormány ugyan a 2014-ben elfogadott digitalizációs stratégia végrehajtásával számos eredményt elért, és a többi között zajlik egy portál fejlesztése, amelyen keresztül az állampolgár a szövetségi kormánnyal, az adott tartományi kormánnyal és a helyi önkormányzattal kapcsolatos ügyeit "egyablakos" módon intézheti,További fontos terület az egészségügy, ahol az együttműködés teljesen új formái alakulnak ki a különböző szereplők, köztük a gyógyszertárak, az orvosok, az ápolók és a kórházak között, ami számos szabályozási kérdést felvet. Tovább kell lépni az európai uniós szinten is, ki kell alakítani a "digitális belső piacot" - tette hozzá a kancellár.a vállalkozásoknak viszont a hatalmas adattömegek, a "big data" felhasználásában rejlő lehetőségek kihasználására kellene összpontosítaniuk."A világ nem vár Németországra" - húzta alá Angela Merkel. Különösen a német gazdaság gerincét adó középvállalati szférának kell többet tennie azért, hogy lépést tudjon tartani a digitalizációval., de ha tartóssá válik a lemaradás, akkor a nagy nemzetközi szolgáltatók "szétrágják" ezeket a láncolatokat, aminek a német gazdaság egésze látja a kárát - mondta a német kancellár a 2006 óta minden évben megrendezett konferencián.kiemelve, hogy a "digitális társadalom" nem létezhet a digitalizáció megértésére és lehetőségeinek kihasználására képes emberek nélkül.Ez a nemek közötti egyenlőség kérdését is érintő probléma - húzta alá Angela Merkel, rámutatva, hogy Németországban a felsőfokú infromatikai képzésben tanulók körében még mindig csupán 25 százalék körül van a nők aránya, pedig "programozni is tudnak annyira jól, amilyen jól tudnak írni és számolni".