Merkel: új világtörténelmi korszak indul a digitalizációval

új világtörténelmi korszak bontakozik ki, amelyet a CeBIT idei díszvendég országában, Japánban az 5.0-ás társadalom korának neveznek. Az embereket el kell vinni, be kell vezetni ebbe az új korszakba, de erre a politika egyedül nem képes, szüksége van a digitális technológiákat szolgáltató vállalatok segítségére, a többi között az oktatás új formáinak kialakításában, az iskola digitalizációjában.

A kancellár kiemelte, hogyHozzátette, hogy az államnak nagyon offenzív módon hozzá kell látnia a digitalizáció folyamatának előmozdításához, meg kell mutatnia az embereknek, hogy milyen többletértéket jelent az új korszak beköszönte. Így egyebek mellett fejleszteni kell a digitális közigazgatást és gondoskodnia kell az új technológiák nemzetközileg elfogadott szabványainak kidolgozásáról.Ezzel kapcsolatban Angela Merkel rámutatott, hogy a dolgok internete (Internet of Things, IoT) területét elemző ágazati előrejelzések szerint a következő három évben 50 milliárd úgynevezett buta dolog - vagyis nem okostelefon, okosóra vagy más hasonló eszköz, hanem például közlekedési lámpa és raktári polc - kapcsolódik az internetre.A hannoveri CeBIT a digitális gazdaság aktuális trendjeit és legfrissebb innovációit mutatja be. Önálló szakkiállításként 1986 óta rendezik meg a németországi Alsó-Szászország tartomány fővárosában. A CeBIT-en 70 országból mintegy 3000 kiállító mutatja be termékeit és szolgáltatásait. A kiállítás hétfőn nyitja meg kapuit és péntekig tart, a szervezők 200 ezer szakmai látogatóra számítanak.Magyarország 400 négyzetméteres alapterületű pavilont állít, amely bemutatja a magyar innovatív cégek teljesítményének eredményeit. A magyar pavilonhoz csatlakozó diplomáciai delegáció tagjai között lesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatásért felelős államtitkára, és Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára.