Mi lesz, ha még Ukrajna is lenyomja Magyarországot a készpénzmentesítésben?

2020-ra a 2017 eleji 13,6-ról a lengyel szintre, vagyis 9,5 százalékra szeretnék leküzdeni a GDP-arányos forgalomban lévő készpénzállományt.

Nem sokkal azután, hogy Ukrajna harmadára (50 ezer hrivnyára, vagyis kb. 550 ezer forintra) csökkentette a készpénzben is végrehajtható fizetések összegét, hogy ezzel is visszaszorítsa a szürke és feketegazdaságot, a helyi adóhatóság vezetője, Roman Nasirov meglepő nyilatkozatot tett. Mint mondta:Ez azért is durva, mert nem éppen szegény emberről van szó:De Kateryna Rozhkova, aszerepelt a vagyonnyilatkozatában. Igaz, ő azt állítja, hogy meg akart venni valamit, ami aztán nem jött össze, de később újra bankba teszi a pénzt.Ukrajnában a fejétől bűzlő hal tipikus esete áll fenn, ugyanakkor a célok szintjén legalább tényleg komoly terve van Ukrajnának,

hirdette meg és bővítette ki az NGM tavaly év végén a több mint 2,4 milliárd forintos bankkártya telepítési programját,

és az MNB is bejelentette a következő évek egyik legfontosabb pénzügyi infrastruktúra projektjének részleteit, az azonnali átutalási rendszer koncepcióját.

A Bloomberg cikkében szereplő év eleji 13,6 százalékos ukrán szint - ha időközben nem történt nálunk valami hatalmas csökkenés - valószínűleg már 1 százalékponton belül van a magyar, közel 13 százalékos aránnyal, ami azért nem túl hízelgő számunkra.

Magyarország ugyan nem szerepel a fenti ábrán, de 2015 végén kicsivel 12 százalék alatt állt ez a mutatónk, vagyis nagyjából Svájc környékén szerepelnénk a listán, a leginkább készpénzben fürdő Ukrajnától sem túl messzire. A 2015-ös adatok alapján például Oroszország, Lengyelország, Mexikó is megelőzne minket.2016-ban - a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint - viszont már nálunk is a 13 százalék alját súrolta ez a mutató, éppen ezért isUgyan bízunk benne, hogy a fenti intézkedések, az online pénztárgépes rendszer és a bankkártyás forgalom töretlen emelkedése ezt megakadályozza, de azért az sokat elmond a magyar helyzetről, hogy még az is benne van a pakliban, hogy a háborús recesszióval sújtotta ukránok behoznak minket a készpénztelenítésben.

Ruslan Kravets, az ukrán központi bank "készpénzmentes társadalom" projektjének vezetője elmondta, hogy az árnyékgazdaság csökkentését az elektronikus fizetések terjedésével szeretnék elérni.Hivatalos becslések szerint a 90 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező országban a fizetések harmada történik a szürke vagy feketegazdaságban. Az orosz válság miatt összeomlott gazdaságban még inkább szükség van arra, hogy a központi költségvetés bevételeit növeljék a készpénzmentesítés gazdaságfehérítő hatásával.Persze a készpénzmentesítő jegybanki projekt ellenére azért belátható időn belül nem tűnik el a készpénz az ukrán zsebekből. Ennek egyik oka, hogy az orosz konfliktus által gerjesztett 2014-15-ös gazdasági recesszió során 60 hitelintézet csődölt be, a bankokba vetett bizalom hatalmasat esett. A másik fontos ok, hogy az ukránok a bevételeik felét szerzik készpénzben, de a vásárlásaiknak négyötödét készpénzben intézik, ráadásul sokan nagy értékű vagyontárgyakat, autókat, lakásokat fizetnek ki bankjegyekben. A nemrégiben bejelentett szigorított korlátozás épp ezt a problémát szeretné enyhíteni.