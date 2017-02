Milliárdokért vásárolja fel a japán tech-cég a Fortresst

A SoftBanknál nem ez az első eset, hogy cégfelvásárlásokat hajt végre, tavaly az ARM chipgyártó vállalatot vette meg 32 milliárd dollárért. Egyes szakértők szerint a Fortress felvásárlásával befektetési szakértelmet építenének ki a cégen belül, ami jól jön a nemrég a szaúdiakkal karöltve elindított , 100 milliárd dollárosra hizlalt technológiai befektetési alaphoz is.Donald Trump decemberben jelentette be, hogy megállapodtak a SoftBankkal 50 milliárd dollár értékű befektetésről az USA-ban, amivel 50 ezer munkahelyet hoznának létre. Egyes hírek szerint a befektetés a 100 milliárd dolláros technológiai alapból jönne.A SoftBank hivatalosan még nem erősítette meg, hogy a Fortressnek lesz-e szerepe a gigantikus technológiai alapban, de annyit elárultak, hogy az amerikai alapkezelőt nem az alap, hanem a cégóriás saját pénzéből vennék meg.A tavaly szeptember végi adatok szerint a Fortress több mint 70 milliárd dollárnyi vagyont kezel, az alapkezelőnek magántőkés, hedge fundos és ingatlanos érdekeltségei is vannak. Japánban is jelen van az amerikai befektetési cég, mivel a Lehman 2008-as bedőlését követően ők vették át a bank által tulajdonolt japán hoteleket.A megállapodás értelmében a Fortress részvényesei 8,08 dollárt kapnak részvényenként, ami a február 13-ai záróárhoz képest 38,6%-os prémiumot jelent.