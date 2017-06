Minden eddiginél nagyobb teszten van túl a blockchain

Az eddigi legnagyobb blockchain-tesztet hajtották végre az alapkezelői szektorban, mely során a technológiával egy napi forgalomnak megfelelő tranzakciót hajtottak végre. Igaz, most még csak egy tesztrendszerben futottak a blockchaines tranzakciók, "lemásolva" az igazi tranzakciókat, de hamrosan a való életben is kipróbálják a technológiát.Az 1200 ügyféllel, 34 országban jelen lévő Clastone szerint a teszteredmények bizonyították, hogy a technológia alkalmas a befektetési alapok kereskedésének jelenlegi, központosított rendszerét leváltani.A Calastone több mint egy éve teszteli a blockchain technológiát, de más szereplők is kutatják az alapkezelői szektorban: például a BNP Paribas és az Axa befektetési szolgáltatói is közös blockchaines projektet futtatnak.A jelenleg működőnél hatékonyabb, olcsóbb rendszert várnának a technológiától a pénzintézetek a bankoktól kezdve a biztosítókon át, a tőzsdéken keresztül az alapkezeők. Ugyanakkor szakértők szerint jelenleg az a helyzet, hogy mindenki látja, hogy egy hatalmas találmány a blockchain, de még nem tudja pontosan senki, hogy a gyakorlatban hogyan és mire fogják használni.A vagyonkezelési szektort mindeközben digitális felforgatók (pl. online robottanácsadók) támadják. A Financial Times 458 alapkezelőt kérdezett meg a témában, az eredmények szerint csak a cégek 27 százaléka használ valamilyen robottanácsadós szolgáltatást, és csak 31 százalékuk valamilyen Big Data megoldást. A blockchaint pedig a megkérdezettek cégeinek csak 6 százaléka kutatja.