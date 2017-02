Minden második ember munkáját teljesen megváltoztatják a robotok

1. A tevékenységek automatizálása

a munkahelyi tevékenységek 45 százalékát a ma már létező technológiákkal automatizálni lehet, ami nem mellesleg 2 ezer milliárd dollárnyi munkabért jelent évente. Ráadásul ha a nyelvet természetes formájában is képesek lesznek jobban feldolgozni a gépek, akkor további 13 százalékponttal nőhet ez az arány.

2. A munkák és foglalkozások újragondolása

3. A jól fizetett munkákkal mi lesz?

Az Egyesült Államokban 2000 munkahelyi foglalkozást 18 különböző, az adott munka elvégzéséhez szükséges képesség alapján elemeztek a szerzők az automatizáció szempontjából. A vizsgált képességek között szerepelt például a munkához szükséges finom motorikus mozgások elvégzése, vagy az érzelmek és az emberi nyelv érzékelésének képessége. A meglepőnek mondható eredmények szerint:Több olyan terület is létezik, ahol nem csak egyszerűen helyettesítik az embereket a gépek, hanem sokkal hatékonyabbak és gyorsabbak is. Például az Amazon Kiva robotjai egymás mellett önállóan közlekedve, egy automatizált tervező és navigációs szoftverrel négyszer gyorsabban állítják össze a raktári csomagokat, mint ahogyan ezt a korábbi rendszerben tették. A Narrative Science mesterséges intelligencia szoftvere pedig olyan cikkeket ír pár másodperc alatt, amelyet az olvasók simán ember által írtnak gondolnak.A McKinsey kutatása szerint teljes egészében csupán a foglalkozások 5 százalékát lehet automatizálttá tenni a jelenleg használatban lévő technológiákkal. Ugyanakkor a foglalkozások 60 százalékánál a munkafolyamatok legalább 30 százalékát lehetne automatizálni. Más szóval ez azt jelenti, hogy a foglalkozások nagy része valamennyire átalakul majd.Például a jelzáloghitelezéssel foglalkozó banki ügyintézőknek sokkal kevesebb nem termelékeny papírmunkával kell majd foglalkozniuk, ehelyett több időt fordíthatnak az érdemi munkára: vagyis több hitelszerződést tudnak adni és több idejük jut az ügyfelek tájékoztatására.Az általános vélekedés szerint a jól megfizetett munkák többségét nem lehet érdemben automatizálni, csak az egyszerű, olcsó, repetitív munkákat. A szerzők által elvégzett elemzésben nem csak az adott foglalkozások automatizálhatósága, hanem az adott foglalkozás órabére is szerepelt, így kiderítették, mennyire erős a kapcsolat a két változó (munkabér és automatizálhatóság) között.Mint kiderült, a kapcsolat szignifikáns, azonban elég gyenge (a lineáris modell magyarázó ereje 0,19). Ugyanis még a legjobban fizetett állások egy részénél is a munka 20-30 százalékát automatizálni lehetne. Például a vezérigazgatók munkájának több mint ötöde automatizálható, miközben a parkosítással foglalkozó munkakörben ennél alacsonyabb az automatizálhatóság szintje. A robotizációs skála másik végén az adatokkal, fájlok adminisztrálásával, papírmunkával sokat foglalkozó munkakörök találhatóak meg szép számban.

4. És mi jön most?

a munkahelyi tevékenységek csupán 4 százaléka követel meg legalább az emberi szint mediánját megütő kreativitást, és csak a munkák 29 százalékához van szükség ugyanilyen szinten az érzelmek érzékelésére.

A kreativitás, az érzelmek érzékelése a "legemberibb" készségeknek számítanak, és ezeket nehéz is automatizálni. Azonban ezek a készségek csak a munkahelyek nagyon kicsi százalékánál számítanak igazán:Ebből többféle következtetést is levonhatunk, például hogy ma a munka meglehetősen embertelen tevékenység, nem téved nagyot, aki egy vég nélkül hajtható mókuskeréknek érzékeli. Ugyanakkor a robotizációval sokkal több idő jut majd éppen azokra területekre, amelyben igazán csak az emberek jók.