Mostantól 7 perc alatt, mobilappon keresztül is felvehetsz hitelt Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferencián, november 16-án.

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A meglévő ügyfeleinknek 7 perc alatt tudunk egy appon keresztül hitelt folyósítani. Pár héttel ezelőtt, aki 15 éve ügyfelünk volt, az sem tudta ezt megtenni, mostanra 4200 percről 10 percre javult a folyamat.

A mobilos hitelfelvételi folyamat úgy néz ki, hogy az ügyfél engedélyével lefuttatják az adatokat egy előminősítő rendszeren, ehhez a KHR-nek (Központi Hitelinformációs Rendszernek) is nyitva kell lennie, ami hétköznap nappalt jelent.Ha megtörtént az előminősítés, akkor egy csúszkán lehet beállítani, hogy mekkora összeget milyen hosszú futamidőre venne fel az ügyfél. Miután az ügyfél is "leokézta" a hitelfelvételt, nem sokkal később mér elérhetővé is válik a folyósított hitelösszeg a mobilappban, amit máris lehet kezelni, el lehet költeni.Netbankon keresztül igényelhető személyi hitel már eddig is volt a magyar bankpiacon, a CIB ma bejelentett megoldása abban újít, hogy csak a amobilappon keresztül is végrehajtható 7 perc alatt a hitelfelvétel folyósítással együtt.- mondta Ákos Tamás, a CIB lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettesA CIB ügyfelek átlagosan havi 10-szer lépnek be a mobilbankjukba, 126 ezer ügyfél fordult meg az appban 1,5 év alatt. A CIB-nél 21 százalék az aktívan a mobilappot használó ügyfelek aránya, míg a piaci átlag 11 százalék Magyarországon.Jövő év második negyedévét célozták meg a CIB-nél, hogy az online számlanyitást is lehetővé tegyék (ilyen megoldás az MKB-nál és a Gránitnál működik már).