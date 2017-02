Mostantól Magyarországon is lehet a Facebookon pénzt küldeni

A Facebook chatprogramján, a Messengeren keresztül az Egyesült Államokon belül eddig is küldhettek pénzt egymásnak a felhasználók, a Transferwise azonban most azt oldotta meg, hogyA Transferwise Messengerbe épülő chatrobotjával a felhasználók ismerőseiknek, családtagjaiknak tudnak pénzt küldeni az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában és Európában (így Magyarországon is). A chatrobot ezen a linken érhető el.Illetve a chatbotot be lehet állítani, hogy küldjön például napi értesítést átváltási árfolyamokról. Ennek az az értelme, hogy ha nem sürgős a pénzküldés, akkor akár egy a felhasználó szemszögéből jobb átváltási árfolyamot is ki lehet várni, persze az egyáltalán nem biztos, hogy a megcélzott árfolyam valaha is elérhető lesz.Itt éppen egy forint/font árfolyamértesítőt állítunk be:

A Transferwise

A Facebook tavaly áprilisban nyitotta meg a Messengerét a chatbot-fejlesztők számára. Az automatizált chatprogramok a mesterséges intelligencia megoldások fejlődésével egyre jobban előtérbe kerülnek. A bankok például azt várják a technológiától, hogy idővel sokat spórolnak majd az ügyintézési költségeken, mert sok esetben chatrobotok válaszolnak az ügyfelek kérdéseire.Az európai fintech cégek között az egyik legnagyobb sikersztorikén számon tartott Transferwise 2011-ben indul el, mostanra 1 milliárd dollárnál is többre becsülik az értékét. Az 50 országban elérhető szolgáltatással havonta kb. 1 milliárd dollárnyi pénzt küldenek egymásnak a cég felhasználói.A Transferwise a nemzetközi átutalások területén újított hatalmasat, de ebből az ügyfeleik csak annyit éreznek, hogy a banki nemzetközi átutalásokhoz képest olcsóbban tudnak pénzt küldeni egymásnak a különböző országokban élő emberek. Ráadásul a cég ígérete szerint az átutalások 90 százaléka 1 napon belül teljesül, ami nagyon gyorsnak számít.A Transferwise egy P2P, azaz személyek közötti rendszer logikája mentén működik, amely azért olcsóbb a versenytársainál, mert a rajtuk keresztül átutalt pénzek valójában soha nem hagyják el az adott ország határait. Ehelyett a Transferwise összepárosítja a különböző országokban élő ügyfelei átutalásait.Például egy londoni ügyfél Budapestre küldene 100 fontot, és egy nyíregyházi ügyfél pedig ennek megfelelő értékű forintot Liverpoolba. A cég azonban a két ügyfelet összepárosítja, gyakorlatilag kicseréli a címzetteket. Így mind a két átutalás a megfelelő összeggel teljesül úgy, hogy a Transferwise a nemzetközinél olcsóbb belföldi átutalással teljesítette mindkét megbízást, a költségelőnyt pedig megosztja az ügyfeleivel.