Nagy kapkodás jön a bankoknál - Készülnek az új világra

Ugyanakkor csak 9% számolt be arról, hogy cége már az implementációs fázisnál tart a PSD2-re való felkészülésben.

A bank mint platform-aggregátor

A 2017 első felében készített felmérés tanúsága szerint a banki felsővezetők kétharmada arra számít, hogy a PSD2 - más szabályozásokkal kölcsönös összefüggésben - vállalata valamennyi tevékenységét érinti majd.A PSD2 bevezetésével a jogalkotók egyenlő versenyfeltételeket kívánnak teremteni mind az új, mind a hagyományos piaci szereplők számára, ösztönözve a versenyt és az innovatív pénzforgalmi szolgáltatások elterjedését. A módosított irányelv alapján az európai bankoknak biztonságos módon hozzáférhetővé kell tenniük ügyfeleik adatait, és idővel harmadik felek számára is hozzáférést kell biztosítaniuk ügyfélszámláikhoz.A PSD2 a nyílt bankolás (open banking) korszakának kezdetét jelzi, amelyben a pénzügyi technológiai szolgáltatást nyújtó (fintech) cégek, a kereskedők, és akár a távközlési vállalatok is gyökeresen átalakíthatják a pénzforgalmi szolgáltatások piacát.2018 januárjában lényegében megszűnik az ügyfélszámlákkal kapcsolatos információkra és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó banki monopólium. Biztató jel, hogy a PwC által megkérdezett pénzintézetek szinte mindegyike (94%) valamilyen módon foglalkozik már a PSD2-vel, és három bankból kettő úgy nyilatkozott, hogy a PSD2-t stratégiai pozíciójának megváltoztatására kívánja felhasználni.A felmérésben arra kérték a bankokat, hogy rangsoroljanak négy kialakulóban lévő üzleti modellt. A válaszadók 50%-a arra törekszik, hogy bankja a pénzforgalomhoz kötődő különböző rendszereket és folyamatokat összefogó szolgáltatóvá (ún. platform aggregátorrá) váljon, ami egy olyan nyílt platform kifejlesztését feltételezi, amely lehetővé teszi, hogy a partnerek termékeiket és szolgáltatásaikat a bank kínálatába integrálják, illetve a bank szabványos hozzáférésének (API) és adatainak felhasználásával új termékeket és szolgáltatásokat hozzanak létre.A felmérés egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a bankoknak be kell vonniuk felső vezetésüket a nyílt bankolásra adott stratégiai válasz kidolgozásába. Jelenleg a stratégiai megfontolások gyakran csak az IT és az üzemeltetési részlegek PSD2 megfelelési projektjeinek melléktermékeként merülnek fel. A PSD2 messzemenő hatását tekintve az ilyen hozzáállást tanúsító bankok elmulasztják a lehetőséget, hogy a nyílt bankolás új világában jelentős szerephez jussanak.