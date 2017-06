Nem fog ijesztő robotokat fejleszteni a Google

Az Alphabet legalább egy éve próbálja meg eladni a Boston Dynamicsot, amit 2013-ban vásárolt fel. Videómegosztó oldalán, a YouTube-on rendszeresen publikált videókat a legújabb fejlesztésekről, amelyek gyakran nagy visszhangot keltettek. A lépés annak fényében érdekes, hogy a közvélekedés szerint a robotikában van a jövő, napi szinten jelennek meg újabb és újabb tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy a robotok hogy váltják le majd az embereket a rutinmunkák terén.



Tény, hogy valószínűleg még veszteséges az üzletág, de a Google jó készpénztermelő képessége mellett bőven van rá pénz és nem ez az egyetlen, veszteséget termelő, jövőbe mutató fejlesztés a Google-nél. Illik a vállalat profiljába is, aki manapság önvezető autókat, mesterséges intelligenciát és mindenféle okoskészülékeket is fejleszt. És azért van benne növekedési potenciál, ha csak a futószalagok mellett váltják is le a gyárakban az embereket a robotok.



Az Alphabet azon dolgozik, hogy a fejlesztéseket fókuszálja, a mesterséges intelligencia és az önvezető autók lesznek a középpontban. Hiába lenyűgözőek a Boston Dynamics robotjai, egyelőre ne tudott belőlük kereskedelmi forgalomban hasznot húzni, pedig az építőiparban és a logisztikában kiválóan használhatók lennének.

Az okos robotok kulcsfontosságúak lesznek a következő ipari forradalomban és a Boston Dynamics vezető szereplő a robotikában.

Eladja két robotikai cégét az Alphabet: a japán Softbank veszi meg a Boston Dynamics és a Schaft nevű vállalatokat. A tranzakció pénzügyi részleteit nem közölték a felek, de a Financial Times szerint 100 millió dollár feletti árat adhatott a Softbank a két vállalatért.A Boston Dynamics az ugráló- futó humanoid robotjairól vált híressé, mint a Handle, vagy a Cheetah névre hallgató robotok. A Handle 1,2 métert tud ugrani vertikálisan, 50 kilós csomagokat cipel anélkül, hogy megbillenne és 25 kilométert tud megtenni egyetlen töltéssel. A Cheetah pedig 45 km/h sebességgel tud futni, gyorsabban, mint Usain Bolt.A SoftBank vezérigazgatója szerint már sok olyan dolog van, amit mi az emberi képességeinkkel nem tudunk megoldani - kommentálta a felvásárlást.A SoftBanknál is van pénz felvásárlásokra, nemrég egy 93 milliárd dolláros technológiai alaphoz gyűjtött össze pénzt, többek között Szaúd-Arábia és Abu Dzabi állami alapja, valamint olyan nagyvállalatok, mint az Apple, a Qualcomm, a Foxconn és a Sharp hozzájárulásával.