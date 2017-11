Novembertől ingyenesen mérhető a magyar cégek digitalizáltsága

A gyors látlelet leginkább azoknak nyújthat hasznos segítséget, akiknek sem idejük, sem erőforrásuk nincs egy átfogó, speciális tanácsadócég által levezényelt digitális auditra.

A Microsoft Digitális Fejlettségi Index (MDFI), például a kis- és középvállalkozásoknak nyújt majd segítséget abban, hogy felmérhessék mennyire digitalizált a működésük. Ehhez egy online kérdőívet kell kitölteniük, amit a cég a hazai információbiztonsági szektor meghatározó szereplőjével, a kancellár.hu-val közösen készített.A november 15-étől elérhető kérdőív kitöltésével nem csupán aktuális állapotukról jutnak információhoz, de tanácsokat, iránymutatást is kapnak cégük digitalizációjának lehetséges irányait illetően - ígéri közleményében a Microsoft.

A felméréssel abban szeretnénk segíteni a hazai gazdaság motorját adó kkv-kat, hogyan lehet és érdemes továbblépni, sok esetben egyszerűen csak elindulni a digitalizáció irányába

Iskolákat is mérnek

- mondta Szentkuti Gabriella, a cég ügyvezető igazgatója a vállalat ügyfeleinek és partnereinek rendezett Future Decoded konferencián. A cég elképzelése szerint így a kkv-k döntéshozói gyorsan és egyszerűen kaphatnak képet arról, milyen teendőik, kötelezettségeik és lehetőségeik vannak digitalizációs téren, amely érintheti az ügyfélkapcsolatok ápolását, a belső kommunikációt, a tervszerű működést, az adatbiztonságot vagy a közösségi média üzleti célú, hatékony használatát.Két további mutató az iskolák érettségére fókuszál. Az intézményi szintű, az iskolák digitális érettséget vizsgáló kérdőív mellett egyéni digitális kompetenciamérő eszközt is fejlesztenek, a TanárBloggal közösen, a pedagógusoknak és az intézményvezetőknek. Utóbbi konkrét feladatokon keresztül képes feltérképezni a tanulók digitális készségeit, amelyek összegzéséből állapítható meg az adott iskola egyedi digitális mutatója.A cég tervei között szerepel a mutató kiterjesztése további területekre, például az adatbiztonságra is, amely a 2018 májusában életbe lépő uniós adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) miatt külön érdekes. Szintén a kancellár.hu-val együttműködve kifejezetten az információbiztonságra kihegyezett kérdőívet is kifejlesztettek, amely a vállalkozások adatvédelmi és -biztonsági felkészültségét hivatott felmérni.