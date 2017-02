Nyolc izgalmas tech-jóslat, ami megmozgatja a világot

1. Terjedőben a biometrikus azonosítás

2. 5G

3. Elképesztő méretű túlterheléses támadások jönnek

4. Véget ért a tabletek aranykora?

5. A mobileszközök is tanulnak

6. Négy fal között a digitális navigáció

7. Bakelit: milliárdos nosztalgia

8. IT mint szolgáltatás: a félezer milliárd dolláros niche piac

Az ujjlenyomat olvasóval ellátott eszközök száma 2017 első felében először érheti el az egy milliárdot (az aktív biometrikus érzékelők 90%-a okostelefonokba és tabletekbe lesz telepítve). Minden egyes szenzort átlagosan naponta harmincszor fogják használni, ami globálisan, egy év alatt, összesen több mint 10 ezer milliárd lenyomást jelent. Az ujjlenyomat olvasóval ellátott biometrikus szenzorok térnyerését például a kereskedelmi és pénzintézeti szektorokban, illetve az iskolákban és a kormányszervekben történő felhasználás katalizálhatja.2017-ben jelentős előrelépés várható a mobilhálózatok ötödik generációját jelentő 5G terén: a Deloitte becslései szerint 2017-ben csaknem 200 millió mobileszközben lehet majd 5G-s hálózati szabványt találni. Mindez a továbbfejlesztett 4G-s (LTE-A és LTE-A Pro) hálózatokon belül fog megvalósulni, ami az 5G bevezetéséig fenn fogja tartani stabil növekedését. Az 5G hálózatok legfontosabb előnyei között a jelentősen megnőtt adatátviteli sebességet, az alacsonyabb válaszidőt, valamint az alacsonyabb fogyasztású Dolgok Internete-eszközök és szenzorok támogatását találhatjuk.2017-ben megnő a DDos (Distributed Denial-of-Service), azaz túlterheléses típusú kibertámadások száma és mértéke, ami az alacsony szinten biztosított, Dolgok Internete-alapú eszközöknek, a tapasztalatlanabb kibertámadók számára elérhetővé tett online instrukcióknak, és a feltöltési sebességek drasztikus növekedésének, ezáltal pedig az okozott károk fokozásának is köszönhető. 2017-ben összesen több mint 10 millió ilyen típusú kibertámadás várható, egyenként átlagosan 1 terabit/másodperc mértékben.A 2017-ben bekövetkező kibertámadások ellen egyúttal nehezebb lesz védekezni, a lehetséges megoldások között például a hálózatba kapcsolt eszközök decentralizációja vagy biztonsági hitelesítése, továbbá a dinamikus kibervédelem kialakítása és a földrajzi alapú szűrők telepítése is szerepel.A Deloitte előrejelzése szerint 2017-ben az eladott tabletek száma nem éri el a 165 milliót, ami 10%-os csökkenést jelent a tavaly értékesített 182 millióhoz képest. A tabletek aranykorának az egyre nagyobb méretű okostelefonok és az egyre könnyebb és kisebb laptopok vethetnek véget, amivel egyben megszűnhet a tabletek "hiánypótló", az okostelefonok és laptopok közti űrt betöltő szerepe.A TMT Előrejelzésekben foglaltak szerint több mint 300 millió okostelefon (a 2017-ben értékesített készülékek több mint ötöde) lesz képes "fedélzeti egységének" köszönhetően gépi tanulásra. A technológiai fejlődés egyben azt is lehetővé teszi, hogy a gépek még akkor is tanuljanak, amikor épp nincsenek a hálózatra kapcsolva. A gépi tanulás olyan megoldások további fejlődését és fejlesztését teszi majd lehetővé, mint a hangfelismerés, a kiterjesztett valóság, a beltéri navigáció, a nyelvfordítás, vagy épp a képtitkosítás és képfelismerés.2022-től - a 2017-re prognosztizált 5%-kal szemben - a digitális navigáció felhasználásának legalább 25%-a várhatóan a négy fal között történik majd, aminek a kültéri navigáció bevezetéséhez hasonlatos, piacformáló ereje lehet. A személyes helymeghatározás például a mentőszolgálatok számára nyújthat akár életmentő információkat, a kereskedelmi szektorban az egyes vásárlókat beltéri digitális térképpel lehet majd a kívánt termékekhez kalauzolni, míg a gyártási szektorban a gyárban vagy műhelyben található eszközök pontos elhelyezkedését lehet azonnal megnézni.Mivel a GPS-jel nem képes például a háztetőkön áthatolni, a beltéri digitális navigáció áttörését a Wi-Fi hotspotok és a Bluetooth-alapú jeladók terjedése, valamint az egyre sűrűbben szőtt mobilhálózatok és például a mágneses helymeghatározás teszik lehetővé.Ugyan a digitális csatornákon terjedő zene mind bevételi és mind fogyasztói aspektusból megőrzi vezető helyét, 2017-ben is folytatódik a bakelit reneszánsza: a bakelit-termékekkel kapcsolatos árbevételek az évezredben először az 1 milliárd dollárt is megközelítik majd globálisan. Ez hozzávetőlegesen 40 millió eladott albumot jelent, ami az összes fizikai zenehordozó éves eladásának 15%-át jelenti.A Deloitte előrejelzése szerint 2018 végére, az IT-re mint szolgáltatásra (vagyis saját szerverek/megvásárolt szoftverek helyett általában havidíjas szolgáltatásként megvett IT-infrastruktúra és szoftvercsomag) költött összeg világszerte csaknem 550 milliárd dollárra rúg majd - ez majdnem 50%-os növekedés 2016-hoz képest.