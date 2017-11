Olyan fizetések jönnek Magyarországra, amilyeneket még nem láttál

Kelemen Bálint is részt vesz csütörtöki Banking Technology konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kialakulhat ilyen értéklánc, de azt gondolom, hogy ez lassú folyamat lesz. Az azonnali fizetések 2019 közepétől lesznek elérhetők, nem hiszem, hogy a 2020-as évek eleje előtt komoly változások várhatók, és ezt leginkább a fizikai helyszíni fizetésekre értem. Ha valaki bemegy a boltba, a pénztárnál szinte mindenütt van fizikai fogadóeszköz, azaz POS-terminál, ami a kártyát fogadja el. Egészen addig, amíg nem jönnek elő olyan megoldással vagy a bankok, vagy a kereskedők - akár a pénztárgép is lehet ilyen eszköz -, amely képes az azonnali átutalást kihasználni, addig azt gondolom, hogy ez lassan fog elterjedni.

Az online oldal, vagyis az internetes vásárlás és fizetés az, ahol ez azonnal el fog terjedni, így ez már sokkal érdekesebb kérdés. Az azonnali rendszerben az új tranzakciós típus, a fizetési kérelem, illetve a másodlagos számlaazonosítókkal való utalás hoz majd új szolgáltatásokat. Ezek tipikusan azokban az élethelyzetekben lesznek hasznosak, amikor egy számlát el kell osztani, például amikor egy baráti társaság tagjai közösen fizetik az utazást vagy az éttermi számlát. Ilyen esetben a számlát nem kell több részben kifizetni, elég, ha egy ember fizet, majd fizetési kérelmeket küld a barátainak a megfelelő összegekről.A bankoknál is folyamatban van már a saját szállító kiválasztása. Magát a működési elvet már ismerjük, de a végleges szabályokat még nem tették közzé. A bankok részéről elég lesz az idő, már a Budapest Bank is készül a csatlakozásra: jelen pillanatban is dolgozunk az azonnali fizetési megoldásunkon. Ez komoly projekt, folyamatosan együtt kell működnünk a Giróval, erről fog szólni a 2018-as év. Ha ez jó ütemben zajlik, akkor nem akadály, hogy még nincsenek meg a végleges paraméterek és a szállítók. Az a fontos, hogy folyamatos párbeszéd alakuljon ki a Giro és a bankok között.Meg kell különböztetnünk a rövid és hosszú távot. Januárra a megfelelés az elsődleges cél, de azt is látni kell, hogy mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogyan lehetne kihasználni a lehetőségeket. Gondolok itt a bankokra és a fintech cégekre is, legyenek magyarok vagy európaiak. Úgy vélem, a digitalizációra irányuló fejlesztések elkerülhetetlenek, beépítettük a stratégiánkba is, kiemelten kezeljük. A változásokra történő gyors reakció és ezzel együtt az innovatív megoldások akár komoly versenyelőnyt is jelenthetnek, így komolyan kell ezeket venni.Alapvetően abban hiszek, hogy fintech cégek banki partnerrel közösen nyújtanak fizetési szolgáltatást, de elképzelhetőnek tartom, hogy lesz olyan bank, amelyik önállóan próbál majd ilyen szolgáltatásban gondolkodni. Ami még fontos lesz a bankoknak, hogy a nagy technológiai cégek (Google, Facebook) beszállnak-e erre a területre: ez érdekes versenyhelyzetet teremthet a jövőben.A magyar piacon az érintéses mobilfizetések elterjedése hozhat fontos változást. A Budapest Bank is rendelkezik SIM-alapú mobilfizetési megoldással, illetve több banknak van HCE alapú megoldása. A bolti mobilfizetésen túl az azonnali rendszeren az előbb említett fizetési kérelem és az alternatív azonosítók alkalmazásával online irányba is elmozdulhatnak a bankok. Hogy melyik bank milyen megoldással fog kijönni a piacra, illetve az új irányelvnek köszönhetően megjelenő fintech cégek milyen hatással lesznek a teljes bankszektorra, és melyik piaci szereplő használja ki leghatékonyabban az együttműködés nyújtotta lehetőségeket, az a 2018-19-es év nagy kérdése lesz.