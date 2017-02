Online hitelekkel és vadiúj mobilappokkal támadnak a magyar bankok

Hosszabb távon a bankszektor és a fintech szereplők közeledésére, nem pedig nagy konkurensek megjelenésére számítunk. Inspiráló szerepük vitathatatlan, ez folyamatos impulzust ad saját fejlesztéseinkhez is.

Tavaly év végén az MKB fintech kezdeményezése volt az, ami talán a leginkább beindította a fantáziát a magyar bankrendszerben. Nyolc céggel működünk együtt, elég széles spektrumban választottunk. A croudfunding, tőkeportál ötletektől kezdve az architekturális appi as a service megoldásokon keresztülvan néhány ígéretes PFM jellegű megoldás is. Több vagyonkezelői megoldást, IT és biztonsági fintech megoldást is felkaroltunk, és vannak nagyon kreatív és izgalmas adatelemző megoldások is.

Mobilbank és netbank

A Budapest Bank 2016-ban indította el új mobilappja fejlesztését, amellyel idén év elején indulnak el, illetve pilot módban működik az új netbank, amely hamarosan az összes ügyfél számára elérhető lesz. Ezen kívül tavaly jelent meg a bank a SIM-alapú mobilfizetési megoldásával, amellyel mobilos érintéses bolti fizetési tranzakciókat lehet végrehajtani.

A CIB 2016 tavaszán indította el az új mobilalkalmazását, amit év végére 78 ezer ügyfél kezdett el használni,

A K&H tavaly tavasszal újította meg mobilbankját, amely az év második felében csekkbefizetési; a saját számlák közötti deviza átvezetés és a mobil egyenleg feltöltés funkciókkal bővült. A netbanknál és a mobilbanknál bevezették a mobil-token elnevezésű szoftveralapú azonosítási módot, és emellett a K&H e-bank előminősített felhasználói személyes fióklátogatás nélkül, online igényelhetnek folyószámlahitelt és személyi kölcsönt.

Az MKB is teljesen új mobilappal lépett piacra, és ezen kívül több olyan beruházásba kezdtek bele, aminek idén lesz az ügyfelek számára is látható eredménye,

Az UniCredit a 2015-ben bevezetett mobilapplikációja funkcionalitását bővítette ki, megkönnyítve az aktiválás módját (internetbanking szolgáltatással rendelkező ügyfelek számára az ott használt azonosítókkal lehetségessé vált a mobilapplikáció-szolgáltatás aktiválása), és itt terveznek még 2017-ben is további fejlesztéseket.

A banki folyamatokat is csiszolják

Kiemelten fontosnak tartjuk digitális szolgáltatásaink fejlesztését, így egyrészt a mobilalkalmazást folyamatosan új funkciókkal bővítjük, másrészt az internetbankot szeretnénk egy teljesen újszerű platformon, egy reszponzív megoldással megújítani, amellyel célunk, hogy optimális megjelenést biztosítsunk a legkülönfélébb eszközökön is. Az új internetbank 2017 év közepén fog megjelenni és onnantól fogjuk fokozatosan új funkciókkal bővítve kiváltani a korábbi megoldást.

Nagyon komolyan épül be a mindennapjainkba a big data technológia felhasználása. Robbanásszerű sebesség- és teljesítménynövelést tudunk elérni, az ügyfeleink számára ez pontosabb, célzottabb kiszolgálást fog jelenteni, számunkra meg több tudást a világról, amit megint csak arra fogunk tudni használni, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani.

Az Ersténél az elmúlt időszak legfontosabb projektje egyértelműen a Citi-ügyfelek migrációja, az év nagy részében első helyen ezzel voltunk elfoglalva, ezen kívül idén pedig az MNB és a SEPA azonnali átutalásra, illetve a PSD2-re való felkészülés lesz a legfontosabb feladat a bankok számára

Azonnali átutalás és PSD2

Tavaly érezhetően változott a magyar bankok fókusza az informatikában, mivel már elmaradtak azok a nagy, mindent átható informatikai pluszfeladatokat, amelyeket a szabályozók varrtak az IT-részlegek nyakába. Ilyen volt a korábbi években a tranzakciós illeték bevezetése vagy éppen a devizahiteles elszámolás, amelyek miatt jórészt csak tűzoltásra maradt idő, pénz és belső energia a fejlesztések területén.Jóllehet a külső nyomás, a világ "fintechesedése" és a bennük látott potenciális versenytársak is arra sarkallták a bankokat, hogy ahol korábban nem volt erre elég idő vagy pénz, megújítsák front-end oldali felületeket és ügyfélkiszolgálást. De nemcsak a versenytársakat, hanem a leendő partnereket és követendő példákat is keresik a fintechcégekben, és a kisebb bankokra is figyelnek. A K&H Bank kiemelte:Fintech témában több banki rendezvény (CIB Novathon, MKB Fintech Akadémia) is megmozgatta a magyar piacot, láthatólag nyitottak a téma irányába a bankok. Az MKB fintech programjáról Hetényi Márk, a bank lakossági és digitális vezérigazgató-helyettes elmondta:A nagybankok szinte mindegyike fejlesztett valamit a mobilappján vagy a netbankján, illetve volt, ahol teljesen új alkalmazást dobtak piacra:A front-end fejlesztéseken túl a bankokon belül is folyt a munka, szinte mindenbank igyekszik a folyamatait csiszolni, jobban mérhetővé és digitálissá tenni, és az idei tervek is ebbe az irányba mutatnak.fontos projekt volt tavaly a korábbi tulajdonosról, a GE-ről való leválás az informatikai területen. Ez ugyanakkor az üzleti folyamatokat nem érintette, főleg az informatikai, az adatbiztonsági és a pénzügyi területeken jelentett változást. A legfontosabb, jelenleg is zajló projekt a banknál a kártyarendszer cseréje.az Intesa Sanpaolo csoporttal közösen bevezettek egy új provízióképző, -számító alkalmazást. Ezen kívül részben törvényi megfelelés diktálta feladatok voltak (pl: SEPA-hoz kapcsolódó módosítások), és volt olyan is, amivel 2017 egyik várhatóan legnagyobb projektjét készítették elő, a core banking rendszerük upgrade-jét. Mint Galló Csaba Márton, a CIB Bank IT-vezetője elmondta:Azteljes kártyarendszercserét hajtottak végre (beleértve a credit/debit kártya-, ATM-elszámolásokat), illetve végrehajtották a belső folyamatokat támogató rendszerek upgrade-jét. Emellett a banknál hangsúlyos volt a jogszabályi megfelelést célzó fejlesztések köre, mint például a MiFIDII/MiFIR-felkészülés, a SEPA-változásokhoz kapcsolódó vagy a likviditáskezelést érintő fejlesztések, valamint az IFRS-standardoknak való megfelelést célzó beruházások. Jelentős fejlesztések történtek a big data alkalmazási területen is mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélszegmenst érintően. A banknál az idei évben vezetik be az elektronikus dokumentumkezelést és digitalizálják a fióki folyamatok egy részét. Idén is folytatódik a MiFIDII/MiFIR-felkészülés, az IFRS9 standardhoz kapcsolódó fejlesztések, emellett a pénztári szolgáltatásokat kiszolgáló rendszer cseréjét tervezik, illetve a call centert fejlesztik.Aza core rendszer fejlesztése az első félévben zárul le a tervek szerint, és ez kinyitja a kapukat több szempontból. A 30 percen belüli személyikölcsön-folyósítástól kezdve akár a jelzáloghitelezési folyamatokon belül is radikális változásokat hozhat azáltal, hogy az ügyfelek nyomon követhetik az egész hitelezési folyamatot - mondta el lapunknak Hetényi Márk (MKB). Emellett a bank a digitalizáció, a digitális aláírás, papírmentes fiókok irányába is lépéseket tervez.Aza belső folyamatok, az adatfelhasználás digitalizálásán, fejlesztésén is sokat dolgoztak az IT-részlegen, illetve front-office oldalon az OTP kedvezményprogram elindítását említette Johancsik Tibor, az OTP Bank IT és Banküzemi Divíziójának vezérigazgató-helyettese. Mint elmondta:Azés azakvizíciók az OTP-nél és az Ersténél is hatalmas informatikai projektet jelentettek, Johancsik Tibor (OTP) és Foltányi Tamás, az Erste Bank IT és operációs vezérigazgató-helyettese egyaránt ezt a projektet emelte ki a tavalyi évvel kapcsolatban. Ez nem csoda, mert az ilyen projekteknél rengeteg a hibázási lehetőség, és az akvizíció sikeressége nagyban függ attól, hogy az ügyfeleket mennyire könnyen és pontosan terelik át az új bankjukba.- mondta el kérdésünkre Foltányi Tamás.2017-ben a banki informatikai vezetők általános véleménye szerint az azonnali átutalás és a PSD2 szabályozásra való felkészülés alapjaiban fogja megváltoztatni a bankolást. A szektorban a különböző bankok által felépített komplex architektúrákat, mindkettő esetében az alapokat érintő újragondolás és jelentős összegű fejlesztések lesznek szükségesek. Ráadásul az azonnali fizetés nem egy tipikus pénztermelő fejlesztés lesz, hanem sokkal inkább egy törvényi megfelelés, és inkább az ügyfelek örülnek majd neki.Foltányi Tamás kifejtette, hogy az azonnali átutalási rendszerhez való csatlakozás a kisebb bankoknak, takarékoknak és a nagybankoknak is nagy feladat lesz. A kisebbeknek azért, mert egyrészt a banknál meglévő IT-kapacitás kisebb és az anyagi keretek is szűkebbek, viszont maga az átállás kevesebb rendszert, alrendszert és funkciót érint. A nagybankoknak pedig azért, mert itt bonyolult informatikai architektúrán kell kivitelezni az azonnaliságot. Amire eddig órák vagy akár napok álltak rendelkezésre, azt ezután pár másodperc alatt kell majd végrehajtaniuk a bankoknak.