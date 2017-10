Öt izgalmas példa arra, hogy a dolgok internete megváltoztatja az életünket

a vállalatok 67 százaléka tartja az IoT-megoldásokat már kritikus fontosságúnak, 82 százalékuk a felmérés idején több ilyen eszközt használt, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A Vodafone IoT Barometer felmérés keretében 13 országban, összesen 1278 vállalatot vizsgáltak meg. A kutatás eredményei szerintAz IDC Hungary által készített M2M Hungary kutatás szerint Magyarországon a gyártás, a pénzügyi szolgáltatások és a szállítmányozás területén jutnak leginkább szerephez az IoT eszközök.Magyarországon és a régióban is egyre több vállalat hagyatkozik az új technológiákra, az EMEA régióban a vállalatok kétharmada üzleti stratégiai szintű változásokat hajtott végre ezen eszközök eredményeire támaszkodva. Nálunk tavaly a legnagyobb szolgáltató a Vodafone volt az IoT piacon, az M2M SIM kártyák 37 százalékát biztosították. A vállalatok nagy jövőt jósolnak az internetre kapcsolt eszközöknek, a válaszadók 77 százaléka szerint a teljes gazdaságra érezhetően pozitív hatással lesz az IoT megoldások elterjedése. Összeszedtük, a gyakorlatban hol működnek hasznos IoT megoldások.Az internethez csatlakozó okoseszközök nemcsak a közvetlen környezetünkben elérhető "kütyükön" keresztül képesek megkönnyíteni életünket, de az épületek szintjén is. Az épületekben telepített szenzorok képesek érzékelni olyan például a hőmérséklet, páratartalmat, szén-dioxid-szintet és a közművek állapotát. A fejlett épületautomatizálási és energiafelügyeleti rendszerek ezen információk alapján optimalizálni tudják a folyamatokat és az energiafogyasztást az épületben.Rengeteg pénzt költenek már most a világ iparvállalatai arra, hogy a működésüket a dolgok internete (Internet of Things - IoT) megatrendbe illő megoldással tegyék még hatékonyabbá: az IDC becslése szerint IoT megoldásokra 2013-ban 42,2 milliárd dollárt költöttek, 2018-ra ez a szám közel 100 milliárd dollárra nőhet. A világ egyik legnagyobb iparvállalata, a GE például úgy becsli, hogy 20 év alatt az ipari internet 10-15 ezer milliárd (!) dollárral járul hozzá a GDP-hez. Ez azt jelenti, hogy ennyivel lenne szegényebb a világ, ha ez nem lenne.Például az összeszerelő munkahelyeken lévő tároló berendezések automatikusan képesek érzékelni (akár a munkahelyen felhasznált mennyiségek, akár súly alapján), hogy mikor szükséges az utánpótlást megrendelni. Ezek a rendszerek az aktuális gyártási utasításokat, készletszinteket, kiszállítási időket, folyamatban lévő feladatokat, és a rendelkezésre álló erőforrásokat is képesek figyelni, így a készlethiány és a túlkészletezés is megelőzhető.A használat alapú biztosítás (Usage-based insurance, UBI) egy telematikai berendezés segítségével monitorozza és tárolja a biztosított jármű vezetés közben gyűjtött kvantitatív és kvalitatív adatait. A használat alapú gépjármű biztosítási termékek elterjedésének és fejlesztésének ütemét jól mutatja, hogy míg 2013-ban 17 országban 155 aktív termék volt elérhető a biztosítóknál, addig 2015 év végére már 34 országban 204 db használat alapú gépjármű-biztosítási terméket lehetett beazonosítani világszerte. Magyarországon is létezik már ilyen megoldás, de egyelőre nem terjedtek el széles körben az ilyen típusú biztosítások. A bankoknál az egyik fontos IoT-témát érintő terület az érintéses mobilfizetés, ahol az okostelefon egy NFC chien keresztül kommunikálva hajtja végre a fizetési tranzakciót.A globális IoT egészségügyi piac 2014-ben 24,6 milliárd dolláros volt, és 2015-és 2020 között átlagosan évi 37,6 százalékos növekedést fog mutatni. A növekedés egyik látványos szegmense lesz az m-health, vagyis a mobilos appok, egészségügyi és fitness eszközök és megoldások terjedése. 2022-re ez a terület az e-health piacból 24 százalékos részesedéssel rendelkezhet majd. Az IoT-n belül a digitális egészségügyi eszközök piaca számít a legnagyobbnak, az összes bevétel 44 százaléka keletkezik itt, de a növekedést a fejlett információs rendszerek iránt élénkülő kereslet is húzza.A konkrét gyakorlati példák közül az egyik legérdekesebb a távorvoslás, vagyis amikor az orvosok távolról, egy telekommunikációs eszközön keresztül kommunikálva, digitális mérő- és diagnosztikai eszközök segítségével állapítják meg a beteg diagnózisát és a kezelési módot. Maga az eszköz lehet akár egy laptop, egy okosszemüveg (lásd keretes írás) vagy mobiltelefon (m-health) is, vagy egy kifejezetten orvosi célra gyártott eszköz is. Ide tartozik a távsebészet is. A világ első dokumentált távsebészeti beavatkozását 2001. szeptemberében hajtották végre, méghozzá egy francia sebész (Dr. Jacques Marescaux) egy New York-i 68 éves asszony epehólyagját távolította el 6230 km távolságról.A "dolgok internetét" a közlekedésben már régóta használják, elég csak a vasúti közlekedés koordinálására vagy a nagyvárosok metrórendszereire gondolni. Ezeket a komplex, kiszámítható közlekedési rendszereket ma már szinte minden esetben hálózatba kapcsolt szenzorokkal működtetik és monitorozzák. Ugyanakkor a különféle utastájékoztató rendszerek, a parkolást elősegítő appok vagy éppen a Vaze utazástervezője is IoT alapon működik.