Öt éve nem volt ilyen: nőtt az asztali számítógépek világpiaci forgalma

Az első negyedévi értékesítési adatok amellett, hogy rácáfoltak az IDC 1,8 százalékos csökkenést kilátásba helyező prognózisára, a hagyományos kivitelű számítógépek (asztali, munkaállomás) piacánA piaci folyamatokat az idei első negyedévben is nagyjábóla nagyobb vendorok a memória-áramkörök árának további emelkedésétől tartva növelték beszerzéseiket, valamint növekedtek a vállalati szektor beszerzései., az Egyesült Államok kivételével, de ott is minimálisra zsugorodott a csökkenés mértéke.Jay Chou, az IDC szakértője szerinta különféle kiviteli formák által támasztott konkurencia és a készülékek növekvő élettartama miatt, mostanra viszont már sokkal inkább a csak készülékcsere elhalasztása vált jellemzővé, a más kiviteli formára való átállás nem.Miközben a vállalati szektorban már érzékelhető egy készülékcsere-ciklus beindulása, a lakosságra ez még kevésbé jellemző. A számítógépes játékok üzletágában viszonylag erőteljes kereslet tapasztalható, de a táblagépek és az okostelefonok piacának a telítődése is a számítógép-kereslet stabilizálódásának az irányába mutat - mondta.A hagyományos személyi számítógépek piacáneladásai 13,1 százalékkal 13,143 millióra nőttek, piaci részesedése a 2016 első negyedévi 19,4 százalékról 21,8 százalékra emelkedett.12,322 millió, az előző évinél mindössze 1,7 százalékkal több PC eladásávalPiaci részesedése 20,2 százalékról 20,4 százalékra emelkedett.az első negyedévben. A cég eladásait 6,2 százalékkal növelte, piaci részesedése pedig 15,0 százalékról 15,9 százalékra emelkedett.4,201 millió, az egy évvel korábbinál 4,1 százalékkal több személyi számítógép eladásával. Az Apple 7,0 százalék piaci részesedésre tett szert 6,7 százalék után.4,121 millió személyi számítógépet értékesített, 2,9 százalékkal többet a tavalyi első negyedévinél. Piaci részesedése 6,7 százalékról 6,8 százalékra emelkedett.Az összes többi személyiszámítógép-gyártó együttesen 16,967 millió készüléket értékesített, 11,4 százalékkal kevesebbet a tavalyinál. Piaci részesedésük 31,9 százalékról 28,1 százalékra zsugorodott.