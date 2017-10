Pénzzel tömik ki a következő Uber-t

Az Uber egyik legnagyobb versenytársa Indiában az Ola, a cég épp most kapott 1,1 milliárd dollárt a kínai internetes óriás Tencenttől és a japán távközlési konglomerátumtól, a SoftBanktól. A pénzből a cég technológiai fejlesztéseket tervez (mesterséges intelligencia megoldások kutatására költenek majd sokat), kiterjeszti lízing programját és elektromos autós stratégiáját.A céget a befektetési körben 7 milliárd dollárra értékelték, amely eddig összesen 2 milliárd dollárnyi kockázati tőkét kapott. Igaz, a cég még ezzel a magas értékkel is csak a 70 milliárdos Uber értékének tizedét éri.A startup 110 indiai városban van jelen, és további terjeszkedéseket tervez első körben Indiában, később azonban a külföldi terjeszkedés is szóba jöhet. Az indiai lokális szokásoknak megfelelően motorokat és riksát is bérelhetnek az emberek az Olával.