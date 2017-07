Sokkal több útdíjat fizettünk idén

Az éves e-matricákból június végéig mintegy 12,1 százalékkal, a megyeiből 13,7 százalékkal vásároltak többet az autósok. A megyei e-matricákból az első félévben közel 190 ezer darabbal fogyott több 2016 azonos időszakához viszonyítva, a bevétel pedig több mint 1 milliárd forinttal haladta meg a bázis értéket.

Mivel az útdíjfizetési rendszer árai és feltételei nem változtak, ezért a bevétel-növekedés hátterében főként a magyarországi díjköteles úthálózat forgalmának növekedése áll.Továbbra is a Pest megyei matrica (901 ezer darab) iránt a legnagyobb az érdeklődés, ezt követi 169 ezres darabszámmal a Fejér megyei, valamint a Győr-Moson-Sopron megyei és a Heves megyei.Arról is beszámoltak, hogy a külföldiek mintegy 35 százalékos arányt képviselnek az első féléves értékesítési adatokban, ami nagyjából megfelel az előző év azonos időszakának. Az év első hat hónapjában közel 2,34 millió e-matricát vásároltak a nem magyar felségjelű járművekre, ami 10 százalékos növekedést mutat 2016 első félévéhez képest. A külföldi autósok június 30-ig legnagyobb számban heti e-matricát vásároltak, összesen 1,95 millió darabot, közel ugyanannyit (2,02 millió darab), mint a magyarországi autósok.A külföldi országok sorrendjét vizsgálva az idei első félévben a legtöbb jogosultságot, mintegy 523 ezer darabot a román felségjelű autókra vásárolták, ami 22,41 százalékos arányt jelent. Ezt követik 21,43 százalékkal a német felségjelű autók, majd Ausztria, Szlovákia és Szerbia következik a sorban. Az adatok alapján Magyarországon idén eddig 94 ország járműveire vásároltak valamilyen e-matricát.A június 30-ig értékesített mintegy 6,7 millió e-matrica közel 3,66 millió egyedi rendszámhoz köthető, ez körülbelül 357 ezerrel, 10,8 százalékkal haladja meg a bázis értéket. Az adatokból az is kiderül, hogy a tavalyhoz képest új rendszámként megjelent magyarországi járművek nagyjából felét nemrégiben, vagyis 1-2 éven belül helyezték forgalomba.Az e-matricát mindig a díjköteles gyorsforgalmi útra (autópálya, autóút) való felhajtás előtt kell megváltani, a pályamatrica megvásárlása soha nem jelent visszamenőleges jogos úthasználatot. A vásárláskor, még a kifizetés előtt ellenőrizni kell a rendszámot, a felségjelet, a járműkategóriát és az érvényességi időt - olvasható a NÚSZ közleményében.