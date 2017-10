Számlanyitás a fotelből: megtudtuk, mi folyik a háttérben

A Gránit Bank képviselői is ott lesznek november 16-ai Banking Technology konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A legrégebbi külföldi példa a német bankfelügyeleté volt, Németországban már több éve elfogadott a távoli ügyfél-azonosítás videóhíváson keresztül, és az ő szabályaikat vettük mi is alapul

A cikk megjelenését a Gránit Bank támogatta.

Idén július végén jelent meg az MNB azon rendelete, mely az online banki számlanyitás részletes feltételeit tartalmazza. A Gránit Bank és az MKB Bank is már csak erre várt, és indította is a videóhívásban történő online számlanyitási szolgáltatását. Azt, hogy az otthoni számlanyitás is lehetővé váljon, az uniós pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény pénzintézetekre vonatkozó részletszabályai tették lehetővé jogilag.Annak a lehetősége megvolt már 2017 júliusa előtt is, hogy a banki ügyintézők előkészítsék a szerződéseket, az online számlanyitási felületen keresztül minden szükséges adatot begyűjtsenek az ügyfelektől, de hogy ez egy érvényes és élő szerződés legyen, ahhoz találkozniuk kellett valamilyen módon az ügyféllel. Ezt már ki lehet váltani a videóazonosítással.Mindezzel egy időben a szabályozó azt is lehetővé tette, hogy digitálisan köttessen meg a szerződés is, tehát megfelelő jogszabályi keretek között meghatározott digitális hitelesítés mellett ez a szerződés is meg tud születni online környezetben, amire eddig nem volt lehetőség a folyószámlák, illetve betéti számlák kapcsán. A Gránit Bank által nyújtott számlanyitási folyamatban az a különösen figyelemre méltó, hogy a szerződéskötés is teljes mértékben elektronikusan történik, azaz már videóhívás végén "kézhez" kapjuk a digitálisan aláírt hiteles szerződésünket.Európában egyre több országban a videóalapú azonosítás, ami a legjobban elterjedt online azonosítási módszer.- magyarázza Varga Szabolcs, a Gránit Bank főosztályvezetője. A németeknél több éven keresztül figyelemmel kísérték a gyakorlatot, vizsgálták, hogy hol vannak a gyenge pontok, min lehet lazítani, min kell szigorítani. A tapasztalatok alapján éppen idén júniusban frissült, illetve szigorodott a vonatkozó német szabályozás a helyi felügyelet által.Fontos előírás például a négyszem-elv, vagyis hogy a számlanyitási folyamatnak mindenképpen két lépcsősnek kell lennie, a validálásnak és az okmányellenőrzésnek is két emberen kell átmennie. A Gránitnál a számlanyitás közben felveszik az ügyfél aláírásmintáját is, ez praktikusan azt jelenti, hogy az ügyfél leírja a nevét egy papírra, és bemutatja azt a banki ügyintézőnek a kamerán keresztül, így a bank a piacon egyedüli szereplőként tudja a teljes folyamatot fizikai kontaktus nélkül biztosítani.A számlanyitáskor keletkező adatokat a jelenleg ismert legmagasabb biztonsági elvárások szerint védik, maga a kommunikáció is titkosítva van, illetve azok az adatbázisok is titkosítva kerülnek mentésre, amelyek a bankon belül tárolják az információkat. Bármilyen későbbi probléma vagy kifogás esetén a bank azzal tudja bizonyítani, hogy az a beszélgetés úgy történt meg, ha tudja biztosítani azt, hogy az egész kommunikációs folyam, ami lezajlott az ügyféllel a számlanyitáskor, sértetlen.Az online számlanyitáskor a bank egy véletlenszerű alfanumerikus kódot is eljuttat az ügyfélhez a mobiltelefonjára vagy az e-mail fiókjába, és azt neki még a hívás közben vissza kell jeleznie. Ez kizárja, hogy más időpontban készült a videó, vagyis hogy egy felvételről van csak szó, ezen kívül magának a rendszernek is úgy kell működnie, hogy az operátor se férhessen hozzá a felvételhez semmilyen módon, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében.Az online számlanyitásra alkalmas banki ügyintézői gárda képzése a videóbankolásban már edzett gránitos ügyintézőknél (a bank 2012-ben, az országban elsőként elindította a Videóbank-szolgáltatást) is kötelező volt: belső banki képzésen tanították meg nekik, mikre kell odafigyelni a videós számlanyitáskor. Speciális tudásanyagot kellett elsajátítaniuk, amellyel végezhetik az okmányok távoli azonosítását és ellenőrzését.A szolgáltatás indulása óta eltelt bő két hónap tapasztalatai pozitívak, a visszajelzések alapján ezt az új és ezáltal még különlegesnek számító számlanyitási módot szívesen választják az újdonsült ügyfelek. Ahogyan a banknál is hangsúlyozzák, a kényelmen túl a csatorna legnagyobb előnye, hogy jelentős időt spórol a felhasználóknak azáltal, hogy nem kell fizikailag megjelenniük, sorba állniuk egy bankfiókban.Külföldön - például Ausztriában - az online ügyfélazonosítást mint szolgáltatást adják a bankoknak kifejezetten erre szakosodott cégek. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy most is vannak szolgáltatók, amelyek kiszerveznek call center szolgáltatásokat külsős központokba. Pont így történik ez az azonosításnál is.