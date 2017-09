Szinte hihetetlen, de tényleg van egy rejtélyes kínai befektető a magyar csodakamion mögött

A cég által közzétett videón egy karácsonyi csomagolópapírba öltöztetett, valószínűleg műhang aláfestéssel szlalomozó kamiont láthatunk, amely szakértők szerint egy átmatricázott dízeles Mercedes lehet valójában,

mindenből túltolták a számokat: ez lesz a világ legnagyobb kamiongyára, a legnagyobb hatótávval, akkora beruházással, mint a Magyarországra 3-4 év alatt beáramló működőtőke,

a kamionokat több éves garanciával, fillérekért adják majd,

a projekt anyagi forrásait a König Bank kezelné, az MNB közleménye szerint azonban ez a cég megtévesztő neve ellenére sosem volt bank, nem rendelkezik és nem rendelkezett alapításakor sem az MNB-től kapott működési engedéllyel. Mint az Opten adatbázisából kiderült, a König Bank nevét König Investmentsre változtatta, és ez a cég az eTruck egyik fő tulajdonosa. A cég tavaly papíron 33 milliárd forintra emelte az alaptőkéjét, de csak papíron, a pénzt 2019 májusáig kellene befizetni.

Kínai befektető

Egy hónapja végigment a magyar sajtóban egy csodálatos magyar sztori, az eTruck nevű magyar kamucég állította magáról, hogy a világ egyik legnagyobb teherautógyártója lesz, ráadásul elektromos kamionokat gyártanának szakmányban, ami eddig még senkinek sem sikerült. Akkor darabjaira szedtük a cég állításait, kiderült, oltári nagy túlzás, hazugság szinte minden, ami a vállalattal kapcsolatos. A cég most jelentkezett nálunk, de levelükben nem azt igazolták, hogy évente 1 millió teherautót gyártanának, vagy hogy 120 ezer alkalmazottat foglalkoztatnának, de a 10 milliárd eurós beruházásuk alapjairól sem mondtak semmit, csak azért kérték helyesbítésre a Portfolio-t, mert a kínai befektető, akit mi nem találtunk a céges dokumentumokban, tényleg létezik, bele is tett egy vagyont a magyar cégbe,A Portfolio 11 pontban szedte össze augusztus 22-én -vagyis az eTruckról szóló első, Világgazdaságban megjelent cikk után pár órával - hogy mi a baj a magyar elektromos teherautó sztorijával. Nem sokkal később a cég állítólagos partnereit és állítólagos tervezőit is megkerestük, ők pedig sorra határolódtak el az eTrucktól, később így tett az NGM és a KKM is. Hogy miért tűnik még számunkra óriási kamunak a projekt?Váratlanul pottyant be levelesládánkba Benke Gábor helyesbítésre felszólító levele így hetekkel a sztori kirobbanása után. Mint kiderült, van egy dolog, amit nem tudtunk, és bár gyanúsnak véltük, ebben bizony Benke nem kamuzott.Korábbi nyilatkozata szerint a cégben 2 százalékos tulajdonrésszel kínaiak is szerepelnek, ennek azonban, mint augusztus végén írtuk, az Opten cégadatbázisában nyomát sem találtuk. Zárójelben jegyeztük meg, elképzelhető, hogy bejegyzés alatt állnak. Az adatbázisban talált adatok tanúsága szerint az eTruck tulajdonosa közvetlenül Benke Jánosné illetve a kizárólag az ő érdekeltségébe tartozó König Investments.

Egy ekkora projektnél a vételár csak szimbolikus, természetesen, nem irányadó. Nem a 100 ezer forintra kell koncentrálni ebben az esetben, mert az még az ügyvédi költségeket sem fedné, nem beszélve az illetékekről.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy egy lassan 6 éve el nem indult kínai befektetés egyik szereplőjének 100 ezer forintos beruházása jelenti a kínai jelenlétet az eTruck projektben. A nálunk megjelent állításokra eddig ez az egyetlen pontosítás érkezett Benke Gábortól.

Ugyanakkor Benke Gábor, az eTruck projekt vezetője lapunkat ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta, hogy azért nem láttuk az adatbázisban a kínai befektetőt, mert a kisebbségi tulajdonost jogszabály szerint nem kell megjeleníteni a cégkivonatban. (Mi ugyanakkor nem többet és nem kevesebbet állítottunk, mint hogy a cégadatbázisban nem szerepel kínai befektető.)A projektvezető mindenesetre most leleplezte előttünk a titokzatos kínai befektetőt, és még be is karikázta a fotókon, hogy kiről van szó (lásd a kapott fotókat a galériában, karikázás Benkétől).Benke Gábor emellett elküldte nekünk az adásvételi szerződés teljes szövegét, melyből kiderült, hogy az eTruck 500 darab 10 ezer forint névértékű részvényéből 10 darabot vett meg a kínai befektető, bizonyosakinek a neve az öt éve meg nem épült szolnoki citromsavgyár kapcsán bukkant fel. Benke Gábor kérdésünkre, hogy jól látjuk-e, hogy 100 ezer forinttal szállt be a kínai befektető, azt válaszolta:Ezen a ponton megjegyeznénk, hogy összesen 10 milliárd eurót terveznek bevonni. Benke azt is ígéri, két hét múlva okosabbak leszünk.Mindenesetre az említett Zhu Shan Bao a két éve árbevétel nélküli (előtte pár tízezres árbevételű, láthatólag érdemi gazdasági tevékenységet nem végző) Európai Regionális Fejlesztési és Nemzetközi Projekt Szervező Kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, illetve a Shan Bao Kft. tartozik még érdekeltségébe. Zhu Shan Bao is aláírta 2011 tavaszán azt az együttműködési szándéknyilatkozatot előbbi érdekeltsége ügyvezetői minőségében. A szándéknyilatkozatban a felek egy citromsavgyár létesítését vállalták, Zhu Shan Baón kívül Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere és Cao Mengchen, a China BBCA Group Corporation alelnöke írta alá a dokumentumot. A 60 milliárdos zöldmezős projektről a legfrissebb, év eleji információ az, hogy Magyar Fejlesztési Bank "előrehaladott tárgyalásokat" folytat a beruházóval.A beruházás előzménye, hogy 2011 nyarán Ven Csiapao előző kínai elnök járt hivatalos látogatáson Budapesten, akkor a beszámolók szerint összesen 3,6 milliárd dollárnyi beruházásról állapodtak meg. A Kínai Fejlesztési Bank elviekben 1,38 milliárd dolláros hitelkeretet biztosított kínai érdekeltségű cégek magyar beruházásaihoz. Először nem részletezték ezeket a beruházásokat, majd 2011 novemberében Fellegi Tamás akkori nemzeti fejlesztési miniszter utazott Kínába, hogy megállapodjon a pontos listáról. Ezen a listán volt a BBCA citromsavgyára Szolnokon.