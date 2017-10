Támad a Nagy Testvér: 1,3 milliárd embert lesznek képesek felismerni másodpercek alatt

A projektet 2015-ben indította a kínai belbiztonsági minisztérium, egy sanghaji biztonsági céggel együttműködve kezdték el a fejlesztést. A rendszer 90%-os pontossággal képes lesz bárkinek az arcát felismerni az igazolványában szereplő fotója alapján és bármilyen térfigyelő kamerás rendszerhez hozzá lehet majd kapcsolni. Az adatfelfoldozást felhőrendszerek segítségével végeznék el az ország minden részén szétszórt feldolgozóközpontok a South China Morning Post forrásai szerint.Néhány szakember úgy véli, hogy nem biztos, hogy sikerül elkészíteni a rendszert, mivel rengeteg ember adatait kell feldolgozni, az arcfelismerő technológia pedig még cseppet sem kiforrt. Ennek ellenére Kínában már most is működik kisebb, helyi szintű arcfelismerő- és megfigyelőrendszer, például ez:Az országos szintű rendszer 90 terabájtnyi adatot tárol majd a tervek szerint, ebből 13 terabájtot foglalnak majd el a kínai állampolgárok arcképei.Az adatbázis a bűnüldözés mellett a civil életben is hasznos lehet (már ha megszerezik a hozzáféréshez való engedélyt), például az egyetemi beléptető rendszereknél, a repülőtereken vagy éppen amikor az ember egy gyorsétteremben rendel valamit. Néhány helyen ezek közül már most is használnak arcfelismerő rendszereket: például van olyan étterem, ahol robot felméri a szép és csúnya vendégeket és aki szép, kedvezményt kap.