Tarol az OTP mobilfizetése, máris tízezrek használják

Nem gondolom, hogy feltétlenül az érdeklődés hiányában szűnt meg a MobilTárca. Az egy korábbi technológiai szinten elkészített megoldás volt, ennek megfelelően körülményes volt a kezelése az ügyfelek számára, hiszen egy relatíve magas belépési korlátot is tartalmazott. Amikor a mobiltárcán dolgoztunk - én is részt vettem a projektben banki oldalról - akkor még teljesen más piacot láttunk. Most 1,2 millió okostelefon rendelkezik NFC funkcióval Magyarországon, androidos készülékeket már szinte csak NFC-vel dobnak piacra. Egy bő 1 milliós bázisra már érdemes fejleszteni, és manapság elvárás is a mobilfizetés.A digitalizált kártyák száma pár hét leforgása alatt meghaladta a tízezres nagyságrendet, és a mobilfizetések száma pedig egy bő hónap alatt meghaladta a százezret. Ez azt mutatja, hogy nem az érdeklődés hiányában, hanem a használhatóságban keresendő az eddigi mobilfizetési megoldások kudarcának oka. Ma már 87 ezer az érintésmentes terminálok száma Magyarországon, ami nekünk azt jelentette, hogy a felhasználóink, akik az előírt feltételeket teljesítik, egy csapásra 87 ezer helyen tudják használni a mobilfizetést. A regisztráció is kifejezetten áramvonalasra sikerült, egy tényleg percekben, ha nem másodpercekben mérhető folyamatról beszélünk. Már most sok visszatérő, NFC-t használó felhasználónk van, ami kifejezetten biztató.Az OTP Mobil önálló jogi entitásként működik, két üzletággal, amelyben összességében kell kijönnie a mateknak. A mobilfizetésre, mint megoldásra inkább egyfajta misszióként tekintünk. Ez a funkció az app napi rendszerességű használatát segíti elő, ami pozitívan hathat a többi szolgáltatásunk használatára is. Nincs napirenden az árazás megváltoztatása, ami - tekintve hogy ingyenes a mobilfizetési szolgáltatás - jó hír az ügyfeleinknek.

Erről egyelőre csak annyit mondhatok, hogy a Simple egy olyan alkalmazás, amely bankfüggetlenként pozícionálja magát, és jelenleg a szolgáltatások többségét nem csak OTP-ügyfelek számára teszi elérhetővé. A bolti mobilfizetés és az OTP egészségpénztár-egyenlegfeltöltés az a két szolgáltatás, amihez jelenleg kizárólag OTP ügyfélháttérrel rendelkező felhasználók férhetnek hozzá.Négy évvel ezelőtt úgy indultunk, hogy ez egy abszolút pilot projekt lesz. Nem túl sok globális példa létezik ugyanis arra, hogy milyen, amikor egy nagy, inkumbens banki szereplő egy olyan leánycéget alapít, amely kifejezetten digitális fejlesztésekkel, fintech megoldásokkal foglalkozik. Az elsődleges feladatunk mára az lett, hogy bebizonyítsuk, Magyarországon egy ilyen szervezeti struktúra életképességét. Hogy képesek vagyunk támogatni a bank stratégiai céljait, illetve széles ügyfélbázis számára tudunk vezető fintech megoldásokat biztosítani.Nem titok az sem, hogy folyamatosan kísérletezünk új megoldásokkal, funkciókkal, ezt a jövőben is szeretnénk megtartani. A korai befogadókat már korábban magunk mellé tudtuk állítani, a mobilfizetés megnyitásával pedig országosan elérhető szolgáltatást tudunk nyújtani. Ha külföldi megjelenésben gondolkodnánk, akkor elsődlegesen ott nyitnánk, ahol az OTP Csoport már jelen van, mert az a modell, amit Magyarországon ki tudunk próbálni, leginkább ezen országokban lehet életképes. Itt van nagybanki háttér, amire építhetünk. Egyelőre Magyarországra koncentrálunk, és ha itt sikeres lesz, akkor fókuszálunk majd a régiónkra, illetve esetleg a távolabbi országokra is.

Egy elég sajátos szereplőről van szó, akit viszont pont a terméke különböztet meg mindenki mástól. Valóban egy presztízs, prémium szegmensről beszélünk, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fáj, de jelenleg az Apple terjeszkedési stratégiájában Magyarország nincs az elsők között. Informálisan értelemszerűen tárgyaltunk velük is, ezeket hivatalos tárgyalásoknak semmiképpen sem nevezném. Úgy tudom, Magyarországon a közeljövőben nem várható az Apple Pay megjelenése. Android eszközökön egyébként is lényegesen egyszerűbb szolgáltatni, a felhasználóink körében 70/30-as piaci arányról beszélhetünk az Android javára. De mi is érezzük és látjuk, hogy az iPhone készülékek felhasználóit hosszú távon nem lehet kihagyni a hazai mobilfizetés élményéből. Szándékaink szerint nem is szeretnénk.